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      В России запаниковали из-за приезда британских военных в Украину: появилась первая реакция

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      В России отреагировали на приезд в Украину британских военных
      В России отреагировали на приезд в Украину британских военных / Министерство обороны Украины

      В России считают, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон якобы подстрекает Украину к новым военнымпровокациям. Там утверждают, что "получили сигнал" относительно намерений Британии.

      Комментарий опубликовало посольство России в Лондоне.

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      Так, российское ведомство среагировало на встречу министра обороны Степана Полторака и госсекретаря по вопросам обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, состоявшуюся во время визита последнего в Одессу 21 декабря.

      24 канал писал, что результатом двусторонних переговоров стала договоренность между Украиной и Великобританией о совместных действиях в реформировании ВСУ и ВМС – первые британские военнослужащие прибудут в Украину уже в январе. Выполнение ряда задач в рамках предыдущих договоренностей между странами ускорили из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

      Российские дипломаты считают такие действия британского министра "подстрекательством". Припомнила Россия и дроны, из-за недавнего появления которых над лондонским аэропортом пришлось отменять рейсы.

      Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом Гатвик, похоже, Уильямсон занялся более важным делом – подстрекательством Украины к новым военным провокациям,
      – заявляют в российском посольстве.

      В ведомстве также отмечают, что "сигнал в России получили".

      "Он заключается в том, что на какие безответственные шаги не пошел бы киевский режим, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ему политическую и военную поддержку", – утверждают российские дипломаты.

      В России также убеждены, что поездка главы британского военного ведомства выглядит "особенно показательной в условиях подготовки Порошенко военной акции 24-25 декабря".

      Напомним, корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. Уже 19 декабря корабль пришвартовался в Одессе – он пробудет там несколько дней.

      Какой была агрессия России в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10 областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет большие убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Великобритания Міністерство оборони України
      Источник: 24 Канал
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