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      В России заверили, что захваченных украинских моряков таки переводят в московское СИЗО

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      Захваченных украинских моряков таки переводят в московское СИЗО
      Захваченных украинских моряков таки переводят в московское СИЗО / Ua.krymr.com/

      Захваченных в Керченском проливе и впоследствии арестованных в оккупированном Крыму украинских военных моряков таки переводят в московское СИЗО. При этом не известно количество арестованных украинцев, переводимых в российскую столицу.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

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      Омбудсмен Крыма Людмила Лубина сообщила, что в Москву из Симферополя переводят командный состав,
      – сказали в пресс-службе российского омбудсмена.

      Напомним, 29 ноября адвокаты арестованных украинских военных моряков сообщали, что моряков перевезли из оккупированного Симферополя в СИЗО в Москве.

      Однако министр иностранных дел Украины Павел Климкин в тот же день заявил, что по последней информации, захваченные украинские военные моряки находятся в оккупированном Крыму.

      Что случилось в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

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      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ СІЗО Москва арест Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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