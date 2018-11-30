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      В России женщина с ребенком и пожилой матерью совершили тройное самоубийство

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      Женщины по очереди спрыгнули с крыши
      Женщины по очереди спрыгнули с крыши / Фото из открытых источников

      В городе Глазове в Удмуртии 35-летняя женщина, ее 8-летняя дочь и 55-летняя мать по очереди спрыгнули с крыши.

      Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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      Отмечается, что ребенок прыгать не хотел, однако женщина потащила ее за собой. За ними совершила самоубийство и бабушка девочки.

      "Женщины заранее готовились свести счеты с жизнью. Мать Вики даже сказала учителю, что семья не придет праздновать Новый Год", – отметили в сообщении.

      Рядом с погибшими женщинами нашли записку с их именами. Другой информации, например, о мотивах такого поступка, там не было.

      В семье остался годовалый ребенок.

       

      Теги: Новости России Самоубийство Жертвы
      Источник: 24 Канал
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