В России зрители на шоу "Поле чудес" набросились на халявную еду: курьезное видео

В сети появилось видео, как зрители известной телепередачи "Поле чудес" после эфира в студии бросаются к барабану и разбирают еду, которую игроки подарили ведущему Леониду Якубовичу.

Как видно на записи, обнародованном в YouTube, россияне, которые сидят в зале, срываются с мест и несутся к халявной еде и подаркам, которые приносят гости шоу.

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Пожилые женщины и дети толкаются за печенье, пирожные, конфеты и другие сладости, которые лежат на барабане. Некоторые зрители специально взяли с собой пакеты, чтобы иметь возможность сложить в них еду.

Видео вызвало большой ажиотаж в сети. Пользователи отмечают, что такое поведение россиян отвратительное и позорное.

"Поле чудес в стране дураков. Все сходится", "Позор. Голодающая страна", "В стране животных", "Налетели коршуны", "Но с каким величием берут", "Стыдно, с голоду не умирают. Великое русское слово, – халава", "Это не позор, это позорище", – пишут пользователи.

Смотрите видео, как россияне разбирают халявную еду на "Поле чудес":

Немало пользователей также отметили, что им это напомнило случай, когда россияне сражались за еду с лопат. На Масленицу в Ставрополе состоялись традиционные народные гуляния, на которых жителей города угощали блинами с огромной лопаты.



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