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В России зверски убили известного актера, сменившего пол, – СМИ

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Российского актера Евгения Сапаева убили в Москве
Российского актера Евгения Сапаева убили в Москве / 24 Канал

42-летнего российского актера Евгения Сапаева неизвестные до смерти избили в Москве. Как известно, мужчина в 2014 году решил сменить пол.

Об этом сообщает "Стархит" со ссылкой на слова подруги актера Юлии Бусиревой. По информации издания, неизвестные убили мужчину из-за того, что им не понравился его внешний вид.

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"Часто заглядывал ко мне в гости. Любил долго разговаривать. Неожиданно стал заходить реже, а потом и вовсе исчез. Недавно с ужасом узнала, что его больше нет. Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид – его избили до смерти", – сказала подруга Юлия Бусирева.

Как известно, у Сапаева не было денег на операцию по изменению пола. Поэтому он самостоятельно сделал три попытки избавиться полового органа. И в результате таких действий в 2014 году у него началось сильное кровотечение. Жизнь ему тогда спасли медики.

После лечения он перестал сниматься в кино, переехал в родное село Великово Владимирской области. Местные долго не могли привыкнуть к его женским нарядам и макияжу, но постепенно все привыкли к "Насте".

Евгений Сапаев стал известным благодаря фильму Никиты Михалкова "Утомленные солнцем-2" и "Солнечный удар".

Теги: Новости России LifeStyle Жертвы Кино Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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