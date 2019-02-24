В Россия прошли массовые марши памяти Немцова: участники скандируют "Украина, мы с тобой"

В России в нескольких городах проходят марши памяти Бориса Немцова – убитого оппозиционного политика. На акции 24 февраля в Москве участники скандируют "Всех не перестреляешь", "Импичмент – люстрации", "Россия будет свободной", и "Украина, мы с тобой". Митингующие также требуют освободить из российских тюрем украинских пленных.

В российской столице полиция позволила митингующим принести с собой плакаты. Однако людей в специальной палатке осматривали правоохранители и сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД России.

Читайте также: ТОП-10 цитат Немцова: о войне, Украине и политике

К демонстрантам в Москве присоединились известные политики и правозащитники: член окружного Совет депутатов РФ Илья Яшин, лишенный адвокатского статуса активист Марк Фейгин, писатель и журналист Дмитрий Быков. На марше присутствовали также российский оппозиционер Алексей Навальный и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак.



Марш памяти Немцова

В Москве начинается Марш памяти Бориса Немцова. С каждым годом такие акции согласовывать становится все сложнее, говорит Илья Яшин (@ilyayashin). Фото со Страстного бульвара pic.twitter.com/Rlz7QQkd1w — DW на русском (@dw_russian) 24 февраля 2019 г.

Колонна на Марше Немцова попыталась начать шествие, но полиция ее остановила, полицейские пока убирают заграждения. Участники скандируют "Наше имя Борис Немцов", передает наш корреспондент. Видео с места событий pic.twitter.com/Vs1jiVvdwO — DW на русском (@dw_russian) 24 февраля 2019 г.

На акции в Санкт-Петербурге участники марша скандируют: "Герои не умирают", "Россия без Путина", "Нет – войне" и "Путин – вор".

Читайте также: Каким был Немцов: воспоминания родственников и единомышленников

- Траур, страна попрощалась с великим вождем. Молчаливые колоны на улицах. Скорбь в стране. Потом оттепель. Открыты архивы КГБ, которые хранили тайны более 35 лет.



“Так что это получатся”, - спросил дедушка у своей взрослой внучки, - “Немцов, @navalny, Серебряков нам не врали?” pic.twitter.com/dIK0rdUn2v — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 24 февраля 2019 г.

При этом в некоторых городах России массовые марши отменили. В Нижнем Новгороде организаторы вынуждены были отказаться от акции из-за запрета властей на проведение публичных мероприятий в центре города. Акция в память о Немцове там состоится в виде одиночных пикетов.

Акции памяти оппозиционера запланированы и в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Кельне, Ереване и Вашингтоне.

Закончился марш памяти Бориса Немцова. Наше имя Борис Немцов, скандировали участники. Скандировали антивоенные лозунги. Звучали требования освобождения украинских военнопленных. pic.twitter.com/UQXrBEJSjW — Сергей Шавшуков (@slvfortwit) 24 февраля 2019 г.

Смотрите видео с марша памяти Бориса Немцова в Москве:

Кто такой Борис Немцов?

Известный российский политик-оппозиционер, который критиковал власти страны, в том числе и президента Владимира Путина. Немцов осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддерживать коллаборантов на Донбассе.



Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. За это преступление в тюрьму посадили 5 исполнителей (все – чеченцы). Самого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам заключения, а его сообщникам дали от 11 до 19 лет. При этом следствие так и не дало ответа, кто заказал убийство Немцова. Однако многие активисты и оппозиционеры подозревают в этом лидера Чечни Рамзана Кадырова.