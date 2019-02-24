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      В Россия прошли массовые марши памяти Немцова: участники скандируют "Украина, мы с тобой"

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      Марш памяти Бориса Немцова в России
      Марш памяти Бориса Немцова в России / Twitter.com/ChetkiyTASS

      В России в нескольких городах проходят марши памяти Бориса Немцова – убитого оппозиционного политика. На акции 24 февраля в Москве участники скандируют "Всех не перестреляешь", "Импичмент – люстрации", "Россия будет свободной", и "Украина, мы с тобой". Митингующие также требуют освободить из российских тюрем украинских пленных.

      В российской столице полиция позволила митингующим принести с собой плакаты. Однако людей в специальной палатке осматривали правоохранители и сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД России.

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      К демонстрантам в Москве присоединились известные политики и правозащитники: член окружного Совет депутатов РФ Илья Яшин, лишенный адвокатского статуса активист Марк Фейгин, писатель и журналист Дмитрий Быков. На марше присутствовали также российский оппозиционер Алексей Навальный и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак.

      Борис Нємцов марш Росія
      Марш памяти Немцова

      На акции в Санкт-Петербурге участники марша скандируют: "Герои не умирают", "Россия без Путина", "Нет – войне" и "Путин – вор".

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      При этом в некоторых городах России массовые марши отменили. В Нижнем Новгороде организаторы вынуждены были отказаться от акции из-за запрета властей на проведение публичных мероприятий в центре города. Акция в память о Немцове там состоится в виде одиночных пикетов.

      Акции памяти оппозиционера запланированы и в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Кельне, Ереване и Вашингтоне.

      Смотрите видео с марша памяти Бориса Немцова в Москве:

      Кто такой Борис Немцов?
      Известный российский политик-оппозиционер, который критиковал власти страны, в том числе и президента Владимира Путина. Немцов осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддерживать коллаборантов на Донбассе.

      Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. За это преступление в тюрьму посадили 5 исполнителей (все – чеченцы). Самого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам заключения, а его сообщникам дали от 11 до 19 лет. При этом следствие так и не дало ответа, кто заказал убийство Немцова. Однако многие активисты и оппозиционеры подозревают в этом лидера Чечни Рамзана Кадырова.

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      Теги: Новости Украины Новости России Протесты Украинцы в плену РФ Пикет Москва Убийство Немцова Борис Немцов
      Источник: 24 канал
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