В российских городах прошли пикеты в поддержку украинских политзаключенных из "списка Сенцова"

В российских городах Санкт-Петербурге и Москве активисты вышли на одиночные пикеты в поддержку крымских татар с требованием освободить украинских политзаключенных Кремля из "списка Сенцова".

В Санкт-Петербурге акция прошла на Невском проспекте, говорится на странице "Солидарность Санкт-Петербурга" в Facebook.

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Активисты вышли на пикеты с плакатами, крымско-татарскими и украинским флагами.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.