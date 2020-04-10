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      В российской колонии произошел бунт из-за побоев, 18 заключенных порезали себе вены: видео

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      В РФ узник порезал себе вены из-за постоянных побоев / Скриншот из видео

      Инцидент произошел в Иркутской области в одной из колоний. Заключенные начали бунтовать после того, как один из сотрудников избил осужденного.

      В Совет правозащитников Иркутской области поступила информация, что сотрудник колонии избил осужденного.

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      После этого заключенный в знак протеста порезал себе вены и снял видеообращение. Он рассказал, что побои – это привычное явление для российской тюрьмы. Однако на этом история не завершилась. Сотрудник колонии вернулся и избил заключенного еще раз.

      В результате еще 17 осужденных порезали себе вены. В колонии продолжается бунт, сейчас там работает спецназ.

      По оперативной информации, начальник Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области дал команду "на расправу с провокаторами".

      Правозащитники уже подали заявление о проведении проверки на предмет признаков совершения должностного преступления и жалобу в прокуратуру.

      Заключенный рассказал о побоях в колонии России: смотрите видео 18+

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости России Криминальные новости Постраждалі Протесты
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