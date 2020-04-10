В российской колонии произошел бунт из-за побоев, 18 заключенных порезали себе вены: видео
Инцидент произошел в Иркутской области в одной из колоний. Заключенные начали бунтовать после того, как один из сотрудников избил осужденного.
В Совет правозащитников Иркутской области поступила информация, что сотрудник колонии избил осужденного.
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После этого заключенный в знак протеста порезал себе вены и снял видеообращение. Он рассказал, что побои – это привычное явление для российской тюрьмы. Однако на этом история не завершилась. Сотрудник колонии вернулся и избил заключенного еще раз.
В результате еще 17 осужденных порезали себе вены. В колонии продолжается бунт, сейчас там работает спецназ.
По оперативной информации, начальник Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области дал команду "на расправу с провокаторами".
Правозащитники уже подали заявление о проведении проверки на предмет признаков совершения должностного преступления и жалобу в прокуратуру.
Заключенный рассказал о побоях в колонии России: смотрите видео 18+
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