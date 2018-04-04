В российском городе эвакуировали около 150 человек из ТЦ из-за трещины

Около 150 человек эвакуировали из торгового центра "Клондайк" в Выборгском районе Санкт-Петербурга из-за трещины.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации района, пишет РИА Новости.

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"Сегодня (4 апреля, – ред.) днем эвакуировали из торгового центра 150 человек. Это небольшой торговый центр. Сейчас решается вопрос о проведении экспертизы состояния здания", – сообщили в пресс-службе.

Добавили, что торговый центр в настоящее время закрыт.

Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. В результате инцидента погибли 64 человека и 79 человек пострадали.