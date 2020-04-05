В российском городе люди разбили магазин с продуктами: шокирующее видео

В России на фоне массового распространения коронавируса и кризиса начались погромы. Люди в городе Ульяновск разгромили магазин с продуктами,

Неизвестные с криками "Эта власть достала" устроили нападение на супермаркет известной сети продуктовых магазинов. Разъяренные покупатели повредили и уничтожили продукты, сообщает информагентство GuildHall.

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Инцидент в магазине произошел после того, как все узнали о продлении так называемых каникул до 30 апреля, что могло означать для некоторых продолжение неоплачиваемых "отпусков".

Мужчины, пришедшие за покупками, сначала набирали товары в корзины, а потом просто начали кричать, что эта власть "достала", стали сбрасывать со стеллажей продукты питания. На видео виден тот хаос, который остался после того, как мужчины оставили магазин.

Сейчас российские силовики пытаются установить личности подозреваемых.

В российском городе люди разбили магазин с продуктами: смотрите видео

Что могло вызвать такое поведение россиян

Нехватка денег и безработица . Денег у большинства россиян, зарплаты которых в среднем не превышают 22 – 25 тысяч рублей, и без объявленных вынужденных "каникул" не хватает, чтобы жить и кормить свои семьи.

. Денег у большинства россиян, зарплаты которых в среднем не превышают 22 – 25 тысяч рублей, и без объявленных вынужденных "каникул" не хватает, чтобы жить и кормить свои семьи. Санкции против России . Россия уже несколько раз непрозрачно намекнула, что пора отменить санкции против нее из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Однако МИД Украины выступает категорически против такой идеи, и в этом нас поддерживает ряд стран.

. Россия уже несколько раз непрозрачно намекнула, что пора отменить санкции против нее из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. Однако МИД Украины выступает категорически против такой идеи, и в этом нас поддерживает ряд стран. Экономический кризис в РФ. Напомним, добыча газа в России упала до самого низкого за последние 6 лет уровня. Тем временем усилия Владимира Путина по примирению с Саудовской Аравией и Турцией, что помогло бы ему, как он считает, вернуть экспортные цены на российскую нефть до прежнего уровня, пока бесполезны.

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