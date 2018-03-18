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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В российском МИДе всыпали гневный комментарий в адрес Украины из-за выборов президента РФ

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Выборы в России: в МИД РФ раскритиковали недопуск россиян на участке в Украине
Выборы в России: в МИД РФ раскритиковали недопуск россиян на участке в Украине / Фото из свободных источников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ситуацию с голосованием россиян на выборах президента РФ на территории Украины. Так, дипломат заявила, что официальный Киев беззаконно помешал участию россиян в выборах.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков предупредил, что в день выборов президента России русских не впускать в посольства и консульства в украинских городах. Поэтому 18 марта украинские правоохранители перекрыли проход в консульства России в Одессе, Львове, Киеве и Харькове, где были открыты избирательные участки.

"Киевская власть задолго до 18 марта начала запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокации на избирательных участках в СВУ (русский зарубежная учреждение)", – сказала Захарова.

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Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры – объявил о физическом недопуск граждан России в день голосования на избирательные участки,
– добавила представительница российского МИД.

"Зачем все это им нужно? Ответ очевиден. Граждане России, которые намеревались проголосовать в Украине, своими видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог", – убеждена Захарова.

Дипломат подчеркнула, что "именно поэтому режим совершенно беззастенчиво и беззаконно помешал участия российских граждан в голосовании".

К слову, в МИД Украины заявили, что в день выборов президента России 18 марта незаконном голосовании в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в РФ в целом.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Выборы в России 2018 Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
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