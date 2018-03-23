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В российском супермаркете люди устроили драку из-за акции на чашки: эпическое видео

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В российском супермаркете люди устроили драку из-за акции на чашки
В российском супермаркете люди устроили драку из-за акции на чашки / Скриншот из видео

В российском городе Краснодар в одном из супермаркетов покупатели устроили давку и драку из-за акционного предложения на чашки с игрушками.

Очевидец происшествия выложил видео давки и столкновений на канале в YouTube.

На видео видно, как толпа покупателей набрасывается на акционные товары в супермаркете "Магнит". Люди мгновенно разбирают чашки с игрушками, которые стояли на прилавках, при этом отталкивая друг друга, ругаясь и крича.

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Сотрудник супермаркета попытался успокоить людей, но его, кажется, никто и не услышал. А такой аншлаг в супермаркете создала акция на чашки с фигурками героев "Мадагаскара", "Шрека" и других анимационных фильмов студии "DreamWorks".

В Краснодаре в супермаркете люди устроили драку из-за чашки – видео

Теги: Новости России столкновения Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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