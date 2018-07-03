В Ровенской области в ДТП погиб бывший украинский чиновник: фото с места аварии

В Ровенской области на трассе Киев – Чоп внедорожник Mercedes врезался в пассажирский автобус, который накануне слетел в кювет. В результате ДТП погиб экс-чиновник Госгеонедр Сергей Радованов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

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Отмечается, что авария произошла около 14 часов сегодня, 2 июля, в Дубенском районе.

30-летняя киевлянка, управляя автомобилем Mercedes ML, двигаясь со стороны Львова в направлении Ровно, вблизи села Птича не учла дорожную обстановку, не выбрала безопасную скорость движения и слетела в кювет. Там внедорожник столкнулся с автобусом Mercedes 404, который съехал туда вчера, 1 июля,

– говорится в сообщении.

В результате аварии телесные повреждения получила водитель авто и пассажир, 46-летний житель столицы. Пострадавших госпитализировали. Медики диагностировали у женщины пневмоторакс, травму грудной клетки и ссадины, у мужчины – травму плеча, ключицы, грудной клетки, рваные раны уха и головы.



"Врачам жизнь мужчины спасти не удалось, от полученных травм он скончался", – добавили в полиции.



По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следственные Дубенского отдела полиции начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.



Вместе с тем, как подтвердили УНИАН правоохранители, погибшим является бывший заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины Сергей Радованов.



В Ровенской области в ДТП погиб экс-чиновник Сергей Радованов