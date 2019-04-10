В Ровненской области в ПЦУ перешла церковь, которая пять лет была закрыта из-за конфликта

В селе Птича, что на Ровненщине, религиозная община в начале апреля решила перейти в Православную церковь Украины. Теперь в храме снова начали проводить богослужения после пятилетнего перерыва.

Единственная в селе церковь была закрыта несколько лет из-за конфликта между прихожанами бывшей УПЦ Киевского патриархата и УПЦ Московского патриархата, пишет ВВС.

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Последний раз двери Свято-Успенской церкви открывали в августе 2018 года, чтобы отпеть погибшего на Донбассе военного. Тогда для открытия храма даже требовалось решение суда.

Известно, что почти 5 лет в селе продолжался конфессиональный конфликт между верующими киевского и московского патриархатов, а церковь была под замком. Прихожане даже закрывались внутри храма, караулили снаружи, дрались, бросали "коктейли Молотова", угрожали уничтожить церковь, перекрывали международную трассу.

Поэтому в 2016 году суд наложил арест на церковь, и ее помещение охраняла полиция. С тех пор одна группа верующих молилась в гараже священника, другая – в сооружении рядом с храмом.

В Птиче на прошлой неделе провели приходские собрания, на которых более 400 собравшихся селян поддержали переход в Православную Церковь Украины. Тогда же зарегистрировали изменения в устав религиозной общины и внесли необходимые изменения в государственный реестр юридических лиц. Суд уже снял арест на помещение храма, а крестьяне сорвали замки с ворот церкви.

В воскресенье, 7 апреля, в храме прошло первое богослужение без провокаций или столкновений. На службу в церкви пришли более 300 верующих Птичи.

Однако такое решение считают нелегитимным верующие УПЦ МП. Сторонники русской церкви назвали переход большинства крестьян в ПЦУ "захватом храма", и надеются вернуть его через суд.

Как создавали Православную церковь Украины?В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



В новообразованную Православную церковь Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего – на Волыни, где к ПЦУ присоединилось 116 приходов.