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В Ровно испекли самый большой торт-медовик в Украине: впечатляющие фото рекордсмена

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Жители Ровно испекли самый большой медовик в Украине
Жители Ровно испекли самый большой медовик в Украине / Фото из соцсетей

В Ровно установили новый рекорд Украины в категории "Кулинарное искусство". Жители испекли самый большой торт-медовик в стране. Длину изделия зафиксировали специалисты из Национального реестра рекордов.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

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Вот так город Ровно поздравил всю Украину с Медовым Спасом. Этот сладкий, солнечный, янтарный медовик длиной 22,54 метра признан рекордом Украины в категории "Кулинарное искусство",
– сообщила Лана Ветрова.

По словам инициатора рекорда, жительницы Ровно Любви Романюк, торт весит более полутонны.

"148 килограмм муки, 553 яйца, 27,85 килограмм масла, 48 килограмм меда, 80 кг сахара, 138 килограмм сметаны, 0,3 килограмма ванилина, 1,6 килограмм соды, 800 "пчелок", столы, тарелки, скатерти, доска, транспорт... Где-то прочитала о том, что торт был похож на кучу песка. Дай вам Бог каждому иметь такую ​​кучу! С праздником!", – написала Любовь Романюк в Facebook.


Торт-рекордсмен испекли в Ровно

Торт весит полтонны

 

Теги: Новости Украины Рекорды Ровно
Источник: 24 Канал
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