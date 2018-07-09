В Ровно умер молодой полицейский, которого жестоко ранили на службе

В Ровно умер 25-летний сотрудник Национальной полиции Александр Гордейчук, получивший ранения при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

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"В Киеве умер 25-летний полицейский группы реагирования Александр Гордейчук. Неделю назад он выехал на обычный вызов о ссоре между соседями. Там на него с вилами набросился пьяный дебошир. К сожалению, врачам не удалось спасти сержанта полиции", – говорится в сообщении.

Глава Нацполиции добавил, что два месяца назад, погибший милиционер женился.

Ранее 24 канал сообщал, что на Ровненщине в селе Столбец 33-летний мужчина напал с вилами на полицейского. Злоумышленник сначала нанес несколько ударов вилами по служебному автомобилю, а затем ткунл в полицейского. Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотым ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. Медики оценили его состояние как средней тяжести.