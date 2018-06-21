В Ровно в пожаре едва не сгорел депутат: полиция заявила о поджоге

В ночь на четверг, 21 июня, в Ровно неизвестные устроили пожар в подъезде многоэтажки на улице Евгения Коновальца. В результате пожара пострадали двое человек, одним из которых оказался депутат областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

До приезда на место происшествия полиции и спасателей жители дома своими силами пытались тушить пламя и эвакуировать жителей.

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Оказалось, что на восьмом этаже горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний ровенчанин. Вместе с ним в квартире находился и его 37-летний брат, депутат Ровенского областного совета. Обоих доставили в медучреждение с ожогами тела,

– говорится в сообщении правоохранителей.

На месте пожара полиция изъяла фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов. По факту поджога в полиции начали досудебное расследование, устанавливаются личность злоумышленника и все обстоятельства происшествия.



Фото с места пожара в Ровно