В Ровно в пожаре едва не сгорел депутат: полиция заявила о поджоге
В ночь на четверг, 21 июня, в Ровно неизвестные устроили пожар в подъезде многоэтажки на улице Евгения Коновальца. В результате пожара пострадали двое человек, одним из которых оказался депутат областного совета.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
До приезда на место происшествия полиции и спасателей жители дома своими силами пытались тушить пламя и эвакуировать жителей.
Читайте также: Неизвестные подожгли машину депутата в Одесской области: видео
Оказалось, что на восьмом этаже горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний ровенчанин. Вместе с ним в квартире находился и его 37-летний брат, депутат Ровенского областного совета. Обоих доставили в медучреждение с ожогами тела,
– говорится в сообщении правоохранителей.
На месте пожара полиция изъяла фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов. По факту поджога в полиции начали досудебное расследование, устанавливаются личность злоумышленника и все обстоятельства происшествия.
Фото с места пожара в Ровно
Фото из дома в Ровно, где неизвестные устроили пожар