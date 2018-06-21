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В Ровно в пожаре едва не сгорел депутат: полиция заявила о поджоге

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Пожар в Ровно
Пожар в Ровно / Пресс-служба полиции

В ночь на четверг, 21 июня, в Ровно неизвестные устроили пожар в подъезде многоэтажки на улице Евгения Коновальца. В результате пожара пострадали двое человек, одним из которых оказался депутат областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

До приезда на место происшествия полиции и спасателей жители дома своими силами пытались тушить пламя и эвакуировать жителей.

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Оказалось, что на восьмом этаже горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний ровенчанин. Вместе с ним в квартире находился и его 37-летний брат, депутат Ровенского областного совета. Обоих доставили в медучреждение с ожогами тела,
– говорится в сообщении правоохранителей.

На месте пожара полиция изъяла фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов. По факту поджога в полиции начали досудебное расследование, устанавливаются личность злоумышленника и все обстоятельства происшествия.

Пожежа Рівне поліція
Фото с места пожара в Ровно

Поліція Рівне пожежа підпал
Фото из дома в Ровно, где неизвестные устроили пожар

Теги: Новости политики Новости Украины Чрезвычайное происшествие Ровно Полиция Криминальные новости Пожар
Источник: 24 канал
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