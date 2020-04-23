В руках продукты, а на голове кепка с логотипом партии: политики в Украине пиарятся на пандемии
В мире – вспышка пандемии COVID-19. В частности, эту смертоносную болезнь зафиксировали у более чем 7 тысяч украинцев. Однако помогать в преодолении пандемии в Украине в первую очередь спешат политики, которые видят определенную выгоду – возможность пропиариться.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал аналитик из партийных финансов общественного движения ЧЕСТНО Игорь Фещенко. Он отметил, что эта тема очень сложная и о пиаре политиков на пандемии можно говорить долго.
Читайте также Показательна благотворительность: как политики пиарятся на борьбе с COVID-19
"Фактически, местная избирательная кампания уже началась, хотя она еще не объявлена официально. И даже есть определенные сомнения, что осенью эти выборы состоятся. Однако политики уже стартовали не так с рекламными кампаниями, как со своей так называемой благотворительностью", – рассказал Фещенко.
По его словам, политики возят маски и халаты в больнице, а также продукты людям, которые нуждаются в этом.
Однако особым образом они акцентируют на том, что это деятельность именно политической партии, хотя сама партия за это в большинстве случаев не платит,
– отметил Игорь Фещенко.
Как подтвердил аналитик, обычно все вещи оплачивают определенные фонды или физические лица. "Этим достаточно сильно злоупотребляет "Европейская Солидарность", которая даже скотч специальный закупила с логотипом партии, чтобы на ящики с продуктами наклеивать, которые обеспечиваются фондом Порошенко", – сказал Фещенко.
Также эксперт назвал "Оппозиционную платформу – За жизнь" и отметил, что члены этой партии также пиарятся на пандемии.
Закупают помощь якобы за средства физических лиц, но раздают ее партийцы в жилетках и кепках с логотипами и названиями,
– сказал Фещенко.
В некоторых регионах Украины, по словам аналитика, политики злоупотребляют тем, что якобы пытаются помогать в раздаче продуктов, но позиционируют это как собственную социальную программу. Также пытаются в настоящее время пандемии пропиарить и бизнес. "Одна из сетей супермаркетов объявила, что предоставит 100 миллионов гривен на продуктовые наборы социально необеспеченным людям и семьям", – отметил Фещенко.
Читайте также
-
Обыски в Кузьменко: что забрали следователи из дома подозреваемой в убийстве Павла Шереметасегодня , 15:29
-
Закрытие рынков в Одессе: предприниматели протестуют и требуют возместить убыткисегодня , 11:21
-
"Мрия" доставила в Украину груз из Китая, который может побить мировой рекорд – видеосегодня , 12:48
-
Вьетнам выходит из карантина: за все время здесь не зарегистрировали ни одного летального случаясегодня , 10:57
-
Половина Рады переболела коронавирусом, – Шахов в переписке с Джокеромсегодня , 13:37
-
США и Иран обменялись угрозами: что известносегодня , 13:32