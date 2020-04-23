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      В руках продукты, а на голове кепка с логотипом партии: политики в Украине пиарятся на пандемии

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      Верховная Рада / day.kyiv

      В мире – вспышка пандемии COVID-19. В частности, эту смертоносную болезнь зафиксировали у более чем 7 тысяч украинцев. Однако помогать в преодолении пандемии в Украине в первую очередь спешат политики, которые видят определенную выгоду – возможность пропиариться.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал аналитик из партийных финансов общественного движения ЧЕСТНО Игорь Фещенко. Он отметил, что эта тема очень сложная и о пиаре политиков на пандемии можно говорить долго.

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      "Фактически, местная избирательная кампания уже началась, хотя она еще не объявлена ​​официально. И даже есть определенные сомнения, что осенью эти выборы состоятся. Однако политики уже стартовали не так с рекламными кампаниями, как со своей так называемой благотворительностью", – рассказал Фещенко.

      По его словам, политики возят маски и халаты в больнице, а также продукты людям, которые нуждаются в этом.

      Однако особым образом они акцентируют на том, что это деятельность именно политической партии, хотя сама партия за это в большинстве случаев не платит,
      – отметил Игорь Фещенко.

      Как подтвердил аналитик, обычно все вещи оплачивают определенные фонды или физические лица. "Этим достаточно сильно злоупотребляет "Европейская Солидарность", которая даже скотч специальный закупила с логотипом партии, чтобы на ящики с продуктами наклеивать, которые обеспечиваются фондом Порошенко", – сказал Фещенко.

      Также эксперт назвал "Оппозиционную платформу – За жизнь" и отметил, что члены этой партии также пиарятся на пандемии.

      Закупают помощь якобы за средства физических лиц, но раздают ее партийцы в жилетках и кепках с логотипами и названиями,
      – сказал Фещенко.

      В некоторых регионах Украины, по словам аналитика, политики злоупотребляют тем, что якобы пытаются помогать в раздаче продуктов, но позиционируют это как собственную социальную программу. Также пытаются в настоящее время пандемии пропиарить и бизнес. "Одна из сетей супермаркетов объявила, что предоставит 100 миллионов гривен на продуктовые наборы социально необеспеченным людям и семьям", – отметил Фещенко.


      Карантин продлили / Инфографика 24 канала

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Коронавирус COVID-19 Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность
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