15:32
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Румынии компанию друзей оштрафовали на 27 тысяч евро за жарку шашлыков: видео

      - Читати новину українською
      "Шашликову вечірку" спіткала невдача / shutterstock.com/ru

      В Румынии продолжается вспышка коронавируса, поэтому страна также ввела жесткий карантин. На второй день после Пасхи группа людей решила нарушить ограничительные меры и устроить барбекю.

      Інцидент стався у містечку поблизу Сучави, повідомляє Hotnews.ro. 11 друзів зібралися на подвір'ї одного з приватних будинків, щоб посмажили м'ясо на мангалі.

      Тим часом У Польщі поліцейські влаштували барбекю під час епідемії: їх покарають

      Свою зустріч вони транслювали у соціальній мережі. Згодом до будинку приїхала поліція та оштрафувала усіх 11 людей на 27 тисяч 700 євро, тобто близько 800 тисяч 300 гривень.

      Вік друзів – від 21 до 56 років.

      У Румунії влаштували "шашликову вечірку" за 27 тисяч євро: дивіться відео

      Що відомо про коронавірус у Румунії

      • Станом на 23 квітня коронавірус зафіксували у 10 тисяч 96 людей, 527 – померло, а 2 тисячі 478 – одужали. 
      • 31 березня румунська влада через поширення коронавірусу запровадила жорсткий карантин у місті Сучава, неподалік кордону з Україною, та вісьмох суміжних селищах.
      • Загалом у Румунії менш ніж за місяць виписали 200 тисяч штрафів людям, які не виконували обмеження щодо поширення коронавірусу.
      • З 15 травня у Румунії буде скасовано низку обмежень на пересування громадян, однак носіння масок стане обов’язковим.

      Зауважимо, що в Україні поліція також склала вже 7 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину. Більше про порушення – тут.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Полиция Курьезные новости Деньги Штрафы Коронавирус COVID-19 Румыния
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 10:07 Коронавирус в Вооруженных силах Украины: последние новости по состоянию на 23 апреля
      Новини України 23247
      сегодня , 12:59 Когда заработает общественный транспорт: прогноз Мининфраструктуры
      Новини України 5263
      сегодня , 10:50 Скандал в США из-за COVID-19 на атомном авианосце: 777 больных военных, министр в отставке
      Новини світу 14503
      сегодня , 14:13 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 302727
      сегодня , 08:36 Пожар в Житомирской области: спасатели неделю тушат огонь – карта, фото и видео
      Новини України 15844
      сегодня , 15:11 Цена на бензин и дизтопливо в Украине падает: таких отметок не было с 2014 года
      Новини України 22928
      сегодня , 11:41 Мэр Ивано-Франковска Марцинкив впервые прокомментировал скандал с вывозом ромов
      Новини України 7498
      сегодня , 14:30 Продлят ли карантин после 11 мая: прогноз
      Новини України 870498
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
      Олександр Бевза
      сегодня , 15:00 Выстрел Коломойского в Украину, или Какие последствия будут после законопроекта о НАБУ
      Ярослав Юрчишин