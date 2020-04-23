В Румынии компанию друзей оштрафовали на 27 тысяч евро за жарку шашлыков: видео
В Румынии продолжается вспышка коронавируса, поэтому страна также ввела жесткий карантин. На второй день после Пасхи группа людей решила нарушить ограничительные меры и устроить барбекю.
Інцидент стався у містечку поблизу Сучави, повідомляє Hotnews.ro. 11 друзів зібралися на подвір'ї одного з приватних будинків, щоб посмажили м'ясо на мангалі.
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Свою зустріч вони транслювали у соціальній мережі. Згодом до будинку приїхала поліція та оштрафувала усіх 11 людей на 27 тисяч 700 євро, тобто близько 800 тисяч 300 гривень.
Вік друзів – від 21 до 56 років.
У Румунії влаштували "шашликову вечірку" за 27 тисяч євро: дивіться відео
Що відомо про коронавірус у Румунії
- Станом на 23 квітня коронавірус зафіксували у 10 тисяч 96 людей, 527 – померло, а 2 тисячі 478 – одужали.
- 31 березня румунська влада через поширення коронавірусу запровадила жорсткий карантин у місті Сучава, неподалік кордону з Україною, та вісьмох суміжних селищах.
- Загалом у Румунії менш ніж за місяць виписали 200 тисяч штрафів людям, які не виконували обмеження щодо поширення коронавірусу.
- З 15 травня у Румунії буде скасовано низку обмежень на пересування громадян, однак носіння масок стане обов’язковим.
Зауважимо, що в Україні поліція також склала вже 7 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину. Більше про порушення – тут.
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