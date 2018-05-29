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В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой войны, есть жертвы: фото

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В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой войны
В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой войны / stirileprotv.ro

В одном из лесных массивов уезда Бакэу, в Румынии, взорвалась бомба времен Второй мировой войны, в результате чего погиб один человек и еще двое получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает "Укринформ".

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К сожалению, в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны, погиб мужчина в возрасте 27 лет. Еще двое находятся в реанимации в одной из местных больниц. За ними вылетели два вертолета Скорой медицинской помощи. По всей вероятности, пострадавших доставят в больницу города Галац,
– рассказал журналистам генеральный секретарь МВД Румынии Раед Арафат.

Также, как сообщают местные издания, одному из пострадавших ампутировали руку, а другой получил травму грудной клетки и осколочное ранение.

По предварительным данным, бомба взорвалась от удара молотком. Полицейские выясняют-было ли это случайностью, или мужчины умышленно ударили по ней.

Сейчас представители правоохранительных органов проводят следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагического инцидента.


В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой, погиб мужчина


В результате взрыва бомбы в Румынии, погиб молодой мужчина


В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой войны


Пострадавших в результате взрыва бомбы в Румынии госпитализировали

Теги: Румыния Полиция Жертвы Оружие
Источник: 24 Канал
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