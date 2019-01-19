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      В Румынии значительно увеличилось количество умерших людей от гриппа

      10 Читати новину українською
      В Румынии значительно увеличилось количество умерших от гриппа
      В Румынии значительно увеличилось количество умерших от гриппа / 5.ua

      В Румынии значительно увеличилось количество граждан, умерших от сезонного гриппа. Сейчас зафиксировано 19 летальных случаев.

      Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения Румынии.

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      По словам министра все больницы и школы страны должны принять дополнительные меры по недопущению распространения заболевания.

      Пока ситуация остается очень тревожной. Последней жертвой гриппа стала 45-летняя женщина из уезда Яломица, которая, по данным медиков, не прошла вакцинацию против сезонного гриппа,
      – сообщила глава Минздрава Румынии Сорина Пинтя.

      Как заболеть гриппом?Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.

      По данным Министерства здравоохранения, за последний месяц количество инфицированных вирусом сезонного гриппа в Румынии выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в уезде Брашов в декабре 2018 года было госпитализированы около 400 детей с диагнозом гриппа.

      Ранее 24 канал писал, что в Министерстве здравоохранения Украины отметили, что с октября 2018 года уже зафиксировано 19 летальных случаев, а за последние сутки, 17 января, умерли двое людей – мужчина и младенец. Медики констатируют, что сейчас в Украине пик заболеваемости гриппом.

      Теги: Жертвы Здоровье Румыния
      Источник: 24 Канал
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