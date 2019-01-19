В Румынии значительно увеличилось количество умерших людей от гриппа

В Румынии значительно увеличилось количество граждан, умерших от сезонного гриппа. Сейчас зафиксировано 19 летальных случаев.

Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения Румынии.

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По словам министра все больницы и школы страны должны принять дополнительные меры по недопущению распространения заболевания.

Пока ситуация остается очень тревожной. Последней жертвой гриппа стала 45-летняя женщина из уезда Яломица, которая, по данным медиков, не прошла вакцинацию против сезонного гриппа,

– сообщила глава Минздрава Румынии Сорина Пинтя.

Как заболеть гриппом?Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.

По данным Министерства здравоохранения, за последний месяц количество инфицированных вирусом сезонного гриппа в Румынии выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в уезде Брашов в декабре 2018 года было госпитализированы около 400 детей с диагнозом гриппа.

Ранее 24 канал писал, что в Министерстве здравоохранения Украины отметили, что с октября 2018 года уже зафиксировано 19 летальных случаев, а за последние сутки, 17 января, умерли двое людей – мужчина и младенец. Медики констатируют, что сейчас в Украине пик заболеваемости гриппом.