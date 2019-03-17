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      В "самом бедном регионе Европы" бизнесмен построил уникальный автобан за 4 тысячи евро

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      Бизнесмен устроил масштабное шоу по случаю открытия "автобана"
      Бизнесмен устроил масштабное шоу по случаю открытия "автобана" / facebook.com/destinasjonromania

      В знак протеста против крайне плохо развитой дорожной инфраструктуры в Румынии бизнесмен Стефан Мандачи построил в городе Сучава автобан за свои деньги. Но денег он имел немного, поэтому ширина автобана – всего один метр.

      "Мы – самый бедный регион в Европе. И я хочу, чтобы здесь, в моем регионе, были автомагистрали. Здесь, в Сучаве, в моем родном городе", – заявил Мандачи во время открытия автобана. Об этом рассказало румынское издание Monitorul.

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      На открытие пришло очень много людей и даже мэр города Некулай Мирон. Он согласился с мнением Мандачи, что люди устали от обещаний властей улучшить дорожную инфраструктуру.

      Румунія
      Автобан в один метр шириной

      Именно это было причиной, почему Мандачи решил потратить собственные 4 тысячи 500 евро на проект "Румынии нужны дороги". А такую маленькую сумму он выделил с аргументом, что "власть же тоже выделяет мало, но не делает даже этого". Этих денег хватило на дорогу шириной в один метр.

      Румунія
      "Однометровая автострада" – так и назвали новопостроенную дорогу

      Несмотря на в общем юмористический настрой акции, проблема автобана возле Сучавы довольно серьезная – сейчас через город проезжает много транзитного транспорта в Бухарест, Яссу, в Молдову, разрушая дороги и дома в самом городе.

      румунія
      Сучава, строительство "Однометрового шоссе"

      Даже президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал инициативу Мандачи, несмотря на то, что сам Мандачи подчеркнул: "то, что я делаю – это не цирк, и не политика".

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      Теги: Деньги Курьезные новости Румыния Дороги
      Источник: 24 Канал
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