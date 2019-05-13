В "Самопомочи" рассказали, как будут формировать открытые списки на парламентские выборы

В партии "Объединение "Самопомич", которая выступает за изменение избирательной системы и введение открытых списков, рассказали, как будут формировать свой избирательный список.

Как отметили в политической силе, "Самопомич" хочет таким образом создать социальные лифты для новых лиц и дать избирателям возможность повлиять на список кандидатов.

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Как отметили в партии, пока Верховная Рада не приняла закон об открытых списках, однако "Самопомич" планирует на выборах в парламент сформировать качественный список кандидатов, в котором будет до 80% новых лиц. В политсиле также рассказали, какой механизм для этого будут использовать:

- активисты "Самопомочи" в регионах тайно рейтингуют действующих нардепов от партии и представителей регионов, так будет сформировано 2/3 списка;

- еще 1/3 будет открытой для общественных активистов и независимых экспертов;

- весь сформированный список кандидатов будет открытым для общественного обсуждения.