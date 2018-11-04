В санаториях в оккупированном Крыму детей одевают в военную форму: возмутительные фото

В сети появились фото так называемого досуга детей в санаториях оккупированном Крыму. Школьников, приехавших в заведения на отдых, одевают в военную форму.

Соответствующие фото опубликовали в Twitter на странице RoksolanaToday&Крым.

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Так, на фотографиях можно увидеть, что детей одевают в форму российско образца.

"Евпатория. Что очень интересное. А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?"– говорится в комментарии к фото.

Евпатория

Что очень интересное

А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?https://t.co/Pfuszm3vHp pic.twitter.com/ckmNNckhv3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 листопада 2018 р.

К слову, во время незаконного призыва в армию РФ, что длился на оккупированном полуострове, к пропаганде оккупанты привлекают даже детей. Школьники становятся членами "военно-патриотических клубов", где им навязывают исключительно российскую идентичность.