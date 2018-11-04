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      В санаториях в оккупированном Крыму детей одевают в военную форму: возмутительные фото

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      В крымских санаториях детей одевают в военную форму
      В крымских санаториях детей одевают в военную форму / фото с Twitter-страницы RoksolanaToday&Крым

      В сети появились фото так называемого досуга детей в санаториях оккупированном Крыму. Школьников, приехавших в заведения на отдых, одевают в военную форму.

      Соответствующие фото опубликовали в Twitter на странице RoksolanaToday&Крым.

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      Так, на фотографиях можно увидеть, что детей одевают в форму российско образца.

      "Евпатория. Что очень интересное. А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?"– говорится в комментарии к фото.

      К слову, во время незаконного призыва в армию РФ, что длился на оккупированном полуострове, к пропаганде оккупанты привлекают даже детей. Школьники становятся членами "военно-патриотических клубов", где им навязывают исключительно российскую идентичность.

      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Дети и несовершеннолетние Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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