В санаториях в оккупированном Крыму детей одевают в военную форму: возмутительные фото
В сети появились фото так называемого досуга детей в санаториях оккупированном Крыму. Школьников, приехавших в заведения на отдых, одевают в военную форму.
Соответствующие фото опубликовали в Twitter на странице RoksolanaToday&Крым.
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Так, на фотографиях можно увидеть, что детей одевают в форму российско образца.
"Евпатория. Что очень интересное. А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?"– говорится в комментарии к фото.
К слову, во время незаконного призыва в армию РФ, что длился на оккупированном полуострове, к пропаганде оккупанты привлекают даже детей. Школьники становятся членами "военно-патриотических клубов", где им навязывают исключительно российскую идентичность.