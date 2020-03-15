В Санкт-Петербурге и Москве проводят акции "похороны конституции": больше 10 задержанных
Более десятка активистов задержали российские правоохранители за участие в акции протеста и одиночных пикетах в Санкт-Петербурге. Россияне вышли выразить свое возмущение относительно правок, предложенных главой Кремля в основной закон государства.
Дело в том, что Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках в конституцию России. До этого их одобрили в Госдуме РФ и Совете Федерации. Среди предложенного – обнуление президентских сроков Владимира Путина. Следовательно, после того, как закон начнет действовать, глава Кремля сможет еще 2 срока занимать пост президента.
Главное Путин подписал поправки в Конституцию, которые обнуляют его президентские сроки
С этим несогласны многие россияне. Так, 15 марта в Москве и Санкт-Петербурге проходят акции протеста возле зданий Конституционных судов, передает Meduza.
В Санкт-Петербурге люди приносили под Конституционный суд красные гвоздики. Этим жестом они показывали, что хоронят Конституцию государства. После "похорон" активисты подходили на Сенатскую площадь, где состоялась серия одиночных протестов.
Правоохранители задерживают участников одиночных протестов:
Впрочем, многих участников акции уже задержали правоохранители, их уже больше десятка. В частности, полиция задержала главу общественной организации "Открытая Россия" Буракову Анастасию.
В Москве акция против поправок в российскую конституцию началась в 15:00 по местному времени (14:00 по Киеву – 24 канал), задержаний пока не было.
Что изменится в российской конституции:
- предыдущие президентские сроки Владимира Путина обнулят (инициатива поступила от депутата Госдумы РФ и бывшей космонавтки Валентины Терешковой);
- президент сможет получить пожизненный статус сенатора;
- президентом может быть избран гражданин России, который достиг 35 лет и постоянно проживает в РФ не менее 25 лет. Он не имеет и не имел ранее иностранного гражданства;
- президент имеет право председательствовать на заседаниях Кабмина.