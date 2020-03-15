17:35
15 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Троянская Валька Матвиенко. Аналог "Паразитов" от Навального
      Вєсті Кремля
      17:57, 14 марта
      Вести.UA. Жир: Гончарук и Рябошапка стали добычей. Схема хищения Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:44, 14 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      В Санкт-Петербурге и Москве проводят акции "похороны конституции": больше 10 задержанных

      - Читати новину українською

      Более десятка активистов задержали российские правоохранители за участие в акции протеста и одиночных пикетах в Санкт-Петербурге. Россияне вышли выразить свое возмущение относительно правок, предложенных главой Кремля в основной закон государства.

      Дело в том, что Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках в конституцию России. До этого их одобрили в Госдуме РФ и Совете Федерации. Среди предложенного – обнуление президентских сроков Владимира Путина. Следовательно, после того, как закон начнет действовать, глава Кремля сможет еще 2 срока занимать пост президента.

      Главное Путин подписал поправки в Конституцию, которые обнуляют его президентские сроки

      С этим несогласны многие россияне. Так, 15 марта в Москве и Санкт-Петербурге проходят акции протеста возле зданий Конституционных судов, передает Meduza.

      В Санкт-Петербурге люди приносили под Конституционный суд красные гвоздики. Этим жестом они показывали, что хоронят Конституцию государства. После "похорон" активисты подходили на Сенатскую площадь, где состоялась серия одиночных протестов.

      Правоохранители задерживают участников одиночных протестов:

      Впрочем, многих участников акции уже задержали правоохранители, их уже больше десятка. В частности, полиция задержала главу общественной организации "Открытая Россия" Буракову Анастасию.

      В Москве акция против поправок в российскую конституцию началась в 15:00 по местному времени (14:00 по Киеву – 24 канал), задержаний пока не было.

      Что изменится в российской конституции:

      • предыдущие президентские сроки Владимира Путина обнулят (инициатива поступила от депутата Госдумы РФ и бывшей космонавтки Валентины Терешковой);
      • президент сможет получить пожизненный статус сенатора;
      • президентом может быть избран гражданин России, который достиг 35 лет и постоянно проживает в РФ не менее 25 лет. Он не имеет и не имел ранее иностранного гражданства;
      • президент имеет право председательствовать на заседаниях Кабмина.
      Повышенную температуру при коронавирусе можно сбивать только одним препаратом
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Полиция Протесты Владимир Путин Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Правильный карантин для детей и взрослых: онлайн-курсы со всего мира
      Іван Примаченко
      сегодня , 14:00 Сивохо повторяет штампы российской пропаганды: кому нужен "план примирения"
      Дмитро Гнап
      сегодня , 13:03 Коронавирус в Украине: как повлияет на рынок техники и будут ли дорожать смартфоны
      Ірина Полицька
      сегодня , 12:00 Питомники дезинформации: кто и где больше всего врет
      Борис Немировський
      сегодня , 10:00 Итоги биатлонного сезона: историческое серебро Украины и драматическая развязка в Контиолахти
      Михайло Гема
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук