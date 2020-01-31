В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спорткомплекса: под завалами могут быть люди – видео

В российском Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивного комплекса неожиданно обвалилась его кровля. Под завалами могут находиться ремонтники.

Есть пострадавшие, однако их количество пока неизвестно. Об инциденте сообщает ряд российских СМИ. Момент обрушения крыши спортивного комплекса в Санкт-Петербурге: видео Новость дополняется...