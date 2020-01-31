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      В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спорткомплекса: под завалами могут быть люди – видео

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      В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спорткомплекса / Фонтанка

      В российском Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивного комплекса неожиданно обвалилась его кровля. Под завалами могут находиться ремонтники.

      Есть пострадавшие, однако их количество пока неизвестно. Об инциденте сообщает ряд российских СМИ.

      Момент обрушения крыши спортивного комплекса в Санкт-Петербурге: видео

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      Теги: Новости России Жертвы Постраждалі Чрезвычайное происшествие
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