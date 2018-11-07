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      В Саудовской Аравии жестоко убили еще одного журналиста

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      Турки бин Абдул Азиз аль-Джассер
      Турки бин Абдул Азиз аль-Джассер / Фото из открытых источников

      В Саудовской Аравии замучили до смерти журналиста и писателя Турки бин Абдул Азиз Аль-Джассера.

      Об этом сообщило издание Middle East Monitor.

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      В марте 2017 года журналиста арестовали за тайное ведение Twitter-аккаунта под названием Kashkool, который раскрывал нарушения прав человека должностными лицами и членами королевской семьи.

      По информации источников, шпионы, которые разоблачили Джассера в офисе Twitter в Дубае, были связаны с советником кронпринца Саудом аль-Кахтани. Он был отправлен в отставку в связи с расследованием убийства Хашогги.

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

      Теги: Саудовская Аравия журналисты СМИ
      Источник: 24 Канал
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