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      В сборной Украины прокомментировали спринт в Рупольдинге: Не для этого нас финансировали

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      Прокунин прокомментировал провальный спринт в Рупольдинге
      Прокунин прокомментировал провальный спринт в Рупольдинге / biatlon.com.ua

      Российский тренер сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин прокомментировал провальный спринт с участием украинских биатлонисток. Только одна из украинок Вита Семеренко финишировала в топ-30.

      Прокунин попросил прощения у болельщиков за отрицательный результат.

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      "По горячим следам эмоций, конечно, много и все они негативные, наверное, стоило бы извиниться перед болельщиками за подобные результаты. Не для этого мы готовились и не для этого нас финансировали. Глобальные выводы делать еще рано, но какие-то минимальные, уже стоит. Относительно Елены (Пидгрушной, – Спорт24.), здесь вообще отдельная история, она пропустила 10 дней, вчера вроде у нее было неплохое состояние, но уже сегодня появилась какая-то вялость", – цитирует Прокунина официальный сайт Федерации биатлона Украины.

      Также тренер украинской команды посетовал на короткую скамейку запасных.

      "Самая большая проблема, что у нас не такая большая скамейка запасных. Так, Юлия Журавок сегодня выиграла, она молодец, но она имела шанс в Оберхофе и выглядела примерно как девочки. В общем, эмоций сейчас много, и они не самые приятные. Мы никогда не заявляли, что у нас будет два пика. Мы хотели зайти в сезон ровно, чтобы подобных провалов не было. Ну, впереди эстафеты, заокеанские этапы, и Антхольц еще есть. Будем работать дальше. Девушки сделали все, что могли, но видно, что они не в оптимальном состоянии. Примерный план на этапы в США и Канаде, сейчас решается вопрос по министерству. Сейчас это все зависит от того, как календарь мы перестроим", – резюмировал россиянин.

      Напомним, что женский спринт выиграла биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина.

      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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