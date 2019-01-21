В сборной Украины уволили целую бригаду работников из-за критики биатлонистов

Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра признал, что сервис-бригада национальной команды по биатлону работала некачественно, из-за чего была заменена. В частности, работу сервисменов критиковал лидер украинцев Дмитрий Пидручный.

После смены сервис-бригады биатлонисты начали хвалить лыжи.

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"Наша работа – предоставить такие условия спортсменам, чтобы они могли показать себя на трассе на своем уровне. И базовый элемент всей работы – это хорошие лыжи!", – заявил Санитра в интервью Tribuna.com.

"На 100% могу сказать, что в декабре сервис не работал как надо. Поэтому мы приняли решение, и это нормальный процесс для всех сборных. Мы все профессионалы, которые хотят работать на самом высоком уровне. Если что-то не работает – нужно поменять или исправить.

У нас сейчас изменилась сервис-бригада. С нами теперь молодые ребята, с которыми мы работали в прошлом году, и на данный момент я доволен их работой", – отметил Санитра.

Напомним, что в декабре украинский биатлонист Дмитрий Пидручный жестко раскритиковал членов команды, отвечающих за подготовку лыж к гонкам. Также украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о том, что в команде не смогли хорошо подготовить лыжи к гонкам, что и стало причиной ее неудач.