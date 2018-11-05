В сборную будет вызван ряд новых футболистов – Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал в интервью о футболистах команды и ближайших планах национальной сборной.

Об этом он заявил в эфире телеканала "2+2".

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Ряд новых игроков будет вызван, хочу посмотреть. Потому что сейчас две такие игры, которые позволяют где-то рисковать, на нас не давит результат. Мы едем в Словакию, будем играть против хорошей команды. Турция – тоже очень хорошая команда. Думаю, будем вызывать новых молодых футболистов, давать им шанс. У нас будет одна сильная команда, а там посмотрим дальше. Следующий год – очень напряженный,

– сказал Андрей Шевченко.

Напомним, сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко решил вызвать в сборную молодого хафбека "Динамо" Николая Шапаренко.

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