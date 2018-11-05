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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      В сборную будет вызван ряд новых футболистов – Андрей Шевченко

      35 Читати новину українською
      Андрей Шевченко рассказал о ближайших планах сборной Украины
      Андрей Шевченко рассказал о ближайших планах сборной Украины

      Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал в интервью о футболистах команды и ближайших планах национальной сборной.

      Об этом он заявил в эфире телеканала "2+2".

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      Ряд новых игроков будет вызван, хочу посмотреть. Потому что сейчас две такие игры, которые позволяют где-то рисковать, на нас не давит результат. Мы едем в Словакию, будем играть против хорошей команды. Турция – тоже очень хорошая команда. Думаю, будем вызывать новых молодых футболистов, давать им шанс. У нас будет одна сильная команда, а там посмотрим дальше. Следующий год – очень напряженный,
      – сказал Андрей Шевченко.

      Напомним, сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.

      Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко решил вызвать в сборную молодого хафбека "Динамо" Николая Шапаренко.

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      Теги: Футбол Спорт Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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