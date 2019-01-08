В сборную Сербии вернулся скандальный полузащитник перед матчами со сборной Украины

Полузащитник сборной Сербии и английского "Кристал Пэлэс" Лука Миливоевич снова будет выступать за главную команду страны. Наставник сборной Младен Крстаич решил вызвать игрока на следующие матчи, несмотря на споры с игроком. Стоит напомнить, что сборная Сербии – соперник Украины в отборе на Евро-2020.

Миливоевича не вызвали в сборную Сербии после Чемпионата мира 2018 года в России. Тогда игрок довольно жестко критиковал тренера после поражения сборной Швейцарии, поэтому даже в третьем матче группы против Бразилии футболист не сыграл. Крстаич решил не вызывать в дальнейшем Миливоевича и на матчи Лиги наций.

Читайте также: Роналду оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020

Однако в дело вмешался президент Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза. Он выступил за вызов Миливоевича в сборную Сербии и Крстаич таки согласился вызвать игрока, сообщает издание zbirna.com.

Миливоевич сможет сыграть за сборную Сербии уже в 20 марта 2019 года, когда сербы будут противостоять в товарищеском матче сборной Германии в Вольфсбурге. 25 марта сборная Сербии сыграет первый матч отбора Евро-2020 против Португалии в Лиссабоне. Со сборной Украины Сербия сыграет 7 июня (вероятно во Львове) и 17 ноября.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram