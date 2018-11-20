В сборную Украины по баскетболу на матчи отбора к ЧМ-2019 вызвали пятерых новичков
Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Евгений Мурсин объявил список из 14 игроков, которые примут участие в матчах отбора на чемпионате мира – 2019 года.
29 ноября Украина в Запорожье сыграет против Словении, а 2 декабря на выезде встретится с Испанией.
Читайте также: Выбранный на драфте НБА баскетболист приедет в сборную Украины
На эти матчи тренерский штаб вызвал 14 игроков, информирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Фото: fbu.ua
Первый вызов в национальную команду получили Богдан Близнюк, Іссуф Санон, Александр Беликов, Сергей Павлов и Иван Ткаченко.
Напомним, что сборная Украины по баскетболу на матч против Испании смогла собрать один из сильнейших составов за последние 10 лет. Это и принесло Украине уверенную победу над Испанией – 76:65.