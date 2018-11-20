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      В сборную Украины по баскетболу на матчи отбора к ЧМ-2019 вызвали пятерых новичков

      15 Читати новину українською
      14 игроков вошли в заявку мужской сборной Украины на матчи против Словении и Испании
      14 игроков вошли в заявку мужской сборной Украины на матчи против Словении и Испании / fbu.ua

      Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Евгений Мурсин объявил список из 14 игроков, которые примут участие в матчах отбора на чемпионате мира – 2019 года.

      29 ноября Украина в Запорожье сыграет против Словении, а 2 декабря на выезде встретится с Испанией.

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      На эти матчи тренерский штаб вызвал 14 игроков, информирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины.


      Фото:  fbu.ua

      Первый вызов в национальную команду получили Богдан Близнюк, Іссуф Санон, Александр Беликов, Сергей Павлов и Иван Ткаченко.

      Напомним, что сборная Украины по баскетболу на матч против Испании смогла собрать один из сильнейших составов за последние 10 лет. Это и принесло Украине уверенную победу над Испанией – 76:65.

      Теги: Спорт Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
      Источник: 24 Канал
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