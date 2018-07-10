В СБУ есть несколько причин поддерживать скандальный законопроект о блокировании сайтов, – хакер

Спикер Киберальянса Шон Таунсенд озвучил ряд причин, по которым СБУ могла поддержать необходимость принятия Верховной Радой проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

Об этом активист Шон Таусенд рассказал в интервью 24 каналу.



По его словам, одна из причин состоит в том, что законопроект существенно расширяет полномочия правоохранительных органов.

Не исключен и сговор между крупными операторами (они могут себе позволить покупку крайне дорогостоящего оборудования, а провайдеры поменьше – нет, что дает крупным игрокам дополнительное конкурентное преимущество) и/или производителями оборудования. Законопроект несет значительные коррупционные риски, не говоря уже о том, что ловить "крамолу" в сети и "запрещать" ее (вместо того, чтобы искать исполнителей и организаторов) намного приятнее и проще, чем раскрывать настоящие преступления,

– отметил Шон Таусенд.

Он также подчеркнул, что обеспечить информационную безопасность страны путем запретов или блокировки чего-либо невозможно. "С технической точки зрения блокировки недостаточно эффективны для того, чтобы что-нибудь запретить по-настоящему, но достаточно разрушительные, чтобы нарушить нормальное функционирование сети. Даже если бы они работали так, как задумано, то это, по сути, страусиная позиция – вместо того, чтобы раскрывать преступление, правоохранители прикрывают его цензурным лохмотьями и делают вид, что все в порядке", – сказал хактивист.

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Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы. Также законопроект предложено одобрить за основу с рядом оговорок, которые обнародовал автор и член комитета по нацбезопасности Иван Винник. Впрочем народные депутаты отказались рассматривать в первом чтении законопроект (№6688) о блокировании сайтов. Позже в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Раду пересмотреть законопроект, СБУ призвала парламент его принять.