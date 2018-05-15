В СБУ объяснили, за что задержали журналиста "РИА Новости Украина"

Задержанный 15 мая в Киеве журналист российского издания "РИА Новости краина" Кирилл Вышинский, проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от РФ.

Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Отметим, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Установлено и задокументировано то, что весной 2014 Вышинский получил задание выехать в АРК Крым для проведения подрывных информационных акций. Именно он и подконтрольные ему журналисты изготавливали там материалы, которые оправдывали аннексию Крыма, а также присоединение Крыма к России,

– рассказал Кононенко.

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Он отметил, что именно за эту деятельность Вышинский был награжден государственной наградой Российской Федерации закрытым указом президента РФ медалью "За возвращение Крыма".



Медаль Вышинского "За возвращение Крима"

"По возвращению в Киев, господин Вышинский во главе с еще несколькими журналистами развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". За это господин Вышинский получал стабильное финансирование и на сегодняшний день мы можем говорить – ежемесячно 53 тысячи евро для проведения этой деятельности",

– рассказал заместитель председателя СБУ.

Кононенко добавил, что средства за свою работу пропагандист получал с территории Сербии, куда перед тем направлялись деньги с территории России. Уже в Украине Вышинский распределял эти средства между структурами и лицами, привлеченными им к противоправной деятельности.

Заместитель председателя СБУ также отметил, что по Вышинскому шла разработка спецслужб как по украинскому гражданину, но затем в ходе проведения обысков у него был найден паспорт гражданина РФ, а также российские государственные награды.

По словам Кононенко, около 20 человек проходят в качестве свидетелей по этому делу.