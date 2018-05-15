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В селе на Киевщине Порошенко открыл современное медицинское учреждение

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Во вторник, 15 мая, Петр Порошенко лично открыл фельдшерско-акушерский пункт со служебным жильем в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области. Такого внимания этот объект заслуживает, потому что является уникальным энергосберегающим заведением.

Ранее жительнице села Боденьки 80-летней Марии чтобы попасть в больницу приходилось ждать скорую из соседнего села. А Татьяна, когда была беременна преодолевала 50 километров на автобусе в районную больницу Вышгорода. Да и сейчас ситуация не изменилась.

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"У нас здесь маленький ФАП есть, но если ребенок болеет нам надо в Вышгород", – рассказала жительница села Татьяна.

Несколько сотен людей сегодня собралось в селе, однако не чтобы пожаловаться на отсутствие медицинских учреждений, а на торжественное открытие новенького фельдшерско-акушерского пункта.


Открытие фельдшерско-акушерского пункта

Это не просто медицинское учреждение, а энергосберегающее. Спроектировали его французские архитекторы по стандарту "Пассивный дом", то есть это здание потребляет на 15% меньше энергии, чем обычное.

ФАП построили меньше чем за год, за счет Киевской области. В Украине такое здание первое. Поэтому, чтобы перерезать ленточку приехал сам президент и еще сотня охранников.


Петр Порошенко

С президентом прибыла и посол Франции в Украине Изабель Дюмон. Ведь именно международные партнеры будут помогать реализовывать телемедицину в сельской местности и в этом ФАПе уже начнут ее практиковать.

"Информация с приборов будет поступать в медицинский ФАП, где врач уже прочитает кардиограмму, проанализирует необходимые объективные данные и поставит качественный диагноз", – отметил президент Украины Петр Порошенко.


Петр Порошенко на открытии современного медицинского учреждения

После торжественного перерезания ленточки, все наконец смогли оценить качество здания.

Все услуги для жителей будут бесплатными, планируют принимать минимум по 10-20 человек в день. А еще в этом заведении врач сможет жить, ведь есть отдельная комната, душевая и стиральная машина.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Петр Порошенко Медицина Новости Киева
Источник: 24 Канал
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