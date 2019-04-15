В селе на Киевщине продолжается конфликт между новым и уволенным руководителями кооператива

На Киевщине, в селе Ольшанская Новоселица, несколько дней продолжается конфликт: заблокирована работа мощной аграрной фирмы.

В субботу и воскресенье у сельскохозяйственного производственного кооператива "Новоселицкий" и сельсовета произошли столкновения. На месте работали полицейские.

"Мы охраняем общественный порядок, чтобы не было беспорядков", – сообщил журналистам Александр Перенесієнко, полицейский.

Причина противостояния-недавнее собрание членов кооператива, на котором избрали нового главу агрофирмы. Тот и до сих пор не может приступить к выполнению своих обязанностей, так как бывший руководитель предприятия и его сторонники с решением собрания не соглашаются.

"Никто не знал за эти сборы", – заявляет бывший председатель СПК "Новоселицкий" Николай Мовчан.

"Собрание участников СПК "Новоселицкий" прошло в соответствии со всеми нормами украинского законодательства. Присутствовали 14 участников-учредителей кооператива, был кворум. Проголосовали за избрание нового председателя более 2/3 участников, которые присутствовали на собрании, все как прописано в уставе. Голову уже внесено в Государственный реестр юридических лиц", – в свою очередь сообщил юрист СПК "Новоселецкий" Александр Прокопец.

Представители новоизбранного руководителя агрофирмы отмечают: старый председатель на собрании присутствовал, селян не устраивал, поэтому его и переизбрали. И несмотря на решение собрания бывшее руководство отдавать власть отказывается.

"Бывший глава совершил провокационные действия. В первую очередь были привезены в село люди из других сел, которые активно выступали, с нами спорили. Нас, представителей СВК "Новоселицкий", юристов, а также непосредственно председателя СВК "Новоселицкий", не допустили в помещение сельского совета и конторы. После призывов наших оппонентов люди начали физически юристов и Голову выталкивать, применяя реальную физическую силу. Была провокация. В то время когда нас отталкивали, физически применяли силы, поступали звонки на 102, и говорили, что люди в балаклавах пытаются захватить сельскую раду", – рассказал юрист СПК "Новоселецкий" Александр Прокопец.

Между тем, бывший менеджмент развернул мощную дезинфомационную кампанию, указывают новые руководители. В соцсетях распространяют сообщения о якобы рейдерском захвате кооператива. Жертвами обмана стали не только местные. Народный депутат Игорь Мосийчук вчерашнее задержание охранников кооператива сначала назвал остановкой рейдеров, о чем написал на своей странице в Facebook. Позже разобрался, что к чему.

"Возник корпоративный спор между учредителями сельскохозяйственного кооператива. Я лично встречался с обеими сторонами этого конфликта, общался. Насколько мне известно, все лица, задержанные, были установлены, проверено оружие. И они были отпущены. Я планирую сначала рабочей недели встретиться с руководством Министерства юстиции, они должны четко установить кто прав, а кто нет. Суд для этого еще существует", – прокомментировал ситуацию народный депутат Игорь Мосийчук.

Бывший руководитель кооператива полностью заблокировал и хозяйственную деятельность предприятия, сетует новая глава СПК "Новоселецкий" Наталья Войтенко: "Делаем освещение. Уже хотелось бы в поле, но нас блокируют. В селе люди накручены и дезинформированы, не дают доделать работу, которую пообещали. Пустили маршрутку, хотели поставить остановки, но нас блокируют эти люди".

Прекратить столкновения сейчас пытается полиция Киевщины. Между тем, из-за конфликта приостановились полевые работы. Если противостояние будет продолжаться и в дальнейшем - кооператив может понести серьезные убытки.

Напомним, на прошлой неделе в селе Ольшанская Новоселица, что на Киевщине, в Васильковском районе, состоялось собрание сельскохозяйственного кооператива "Новоселицкий", на котором был избран новый председатель агрофирмы. Причина смены руководства: низкие зарплаты и мизерная плата за аренду паев. На собрании новым менеджментом было принято решение увеличить арендную плату за землю с 7.5 тысяч гривен до 10,5 тысяч. Также работникам кооператива на 50% подняли заработную плату.