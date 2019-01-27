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      В "Селтике" неоднозначно подтвердили покупку Шведа

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      Роджерс прокомментировал переход Шведа
      Роджерс прокомментировал переход Шведа / upl.ua

      Наставник "Селтика" Брендан Роджерс неоднозначно прокомментировал покупку у "Карпат" полузащитника Марьяна Шведа. Роджерс подтвердил переход украинца, однако заявил, что игрок такого плана ему сейчас не нужен.

      Переход Шведа из "Карпат" в "Селтик" оформят в начале недели.

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      "Я не собираюсь говорить, что слежу за Шведом в течение шести месяцев. Мне сейчас не нужен вингер, но он талант, и если клуб подпишет его, мы рассмотрим план развития, независимо от того, уйдет ли он в аренду. Сделка должна быть оформлена в начале недели", – цитирует Роджерса HITC.

      Ранее трансфер уже подтвердил главный тренер "Карпат" Фабри Гонсалес. Наставник "львов" заявил, что в клубе рады за Шведа, поскольку в новой команде Марьян сможет достичь прогресса.

      Ожидается, что 21-летний украинец подпишет контракт с "Селтиком", после чего уйдет в аренду.

      За "Карпаты" Швед забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

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      Теги: Футбол Спорт Марьян Швед Трансферы ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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