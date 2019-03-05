В семье не без урода, и воруют - везде: пресс-конференция директоров "Укроборонпрома"

Из-за публикации журналистами программы "Наши деньги" громкого расследования о коррупционных схемах в области обороны Украины директора предприятий государственного концерна решили дать пресс-конференцию. Журналисты, собравшиеся на мероприятии, узнали, что "не Бигусом единым" живет "Укроборонпром". А также много слушали о том, как они работают и как должны работать.

Пресс-конференция директоров компании государственного концерна "Укроборонпром" началась с официального заявления относительно расследования журналистов "Наши деньги" о коррупции в сфере обороны.

Читайте также: Скандал в "Укроборонпроме": как причастные реагируют на детали расследования

Позиция "Укроборонпрома": "Это – не шум недалеких"

Первый заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Сергей Омельченко:

Про высотомеры.

– Наш международный партнер требовал, чтобы высотомеры были изготовлены не позднее 2015 года. "Укроборонпром" обратился ко всем украинским авиационным компаниям с целью получения оборудования. К сожалению, большинство компаний сообщили, что оборудование, которое бы соответствовало техническим требованиям, в них отсутствует. И только "АНсервис" подтвердил готовность высотомеры нужного качества и количества поставить.

– Информация о в несколько раз завышенной цене высотомеров недостоверна. "410 авиационный завод гражданской авиации" проверил высотомеры на соответствие всем требованиям. Иностранный партнер получил отремонтированные самолеты по цене лучше, чем могла бы предложить та же РФ. А в украинскую экономику пришло более 6 миллионов долларов.

О расследовании "Наши деньги".

– Сюжет "Наши деньги" содержал заангажированную информацию, информационный вброс. "Наши деньги" в программе не использовали объяснения от "Укроборонпрома", которые концерн предоставил журналистам. Вместо этого они использовали недостоверные и неточные данные о выполнении Украиной международного контракта по ремонту двух самолетов АН-26.

Видимо, для того, кто имеет низкий уровень интеллектуального развития, интереснее слушать непроверенную информацию и "жареные факты" о том, что кто-то что-то где-то украл. А потом подхватывать волну и использовать ее в предвыборной кампании. Это не шум недалеких людей или тех, кто не нашел себя в жизни. Их просто использовали для вброса фейковой информации в общество.

Сергей Омельченко, первый заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром"

Заявления директоров, часть первая: "Журналисты должны"

Гендиректор ГП "Антонов" Александр Донец:

– Журналистам нужно очень осторожно подавать информацию о предприятиях оборонного комплекса, ведь ее ложность может больно ударить по всем работникам.

Директор Дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов госконцерна "Укроборонпром" Андрей Артюшенко:

– Нужно уметь держать удар. Мы работаем успешно и системно. Полностью меняем производство, привлекаем новейшие технологии. Но это требует времени и огромного количества денег. Зато журналисты, не разобравшись в ситуации, пытаются очернить нашу работу.

Директор ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев:

– Мы стремимся к тому, чтобы внедрять импортозамещения. Чтобы не зависеть от иностранных деталей. Монополисты-поставщики таких деталей могут просто завысить в несколько раз цену или сказать: "А нет, мы вам ничего не будем поставлять". "Луч" выпускает свою технику и ни от кого не зависит. Это – наша политика. Положительными репортажами журналисты поднимают наш рейтинг, в том числе международный.

Да, в семье не без урода. Бывает, где-то провоцируют молодых людей на определенные поступки. Опыт набирать надо, а он набирается разными способами. Журналисты же должны больше писать о положительных изменениях в работе оборонного комплекса.

После более получаса речей директоров предприятий у одного из журналистов не хватило терпения. Он остановил объявления спикера мероприятия и спросил: "Простите, а как последние 30 минут разговоров касаются информации, обнародованной в программе "Наши деньги". На что спикер с заметным волнением ответила: "Пресс-конференция касается ситуации на предприятиях "Укроборонпрома". А не только расследования Bihus.Info. Не Бигусом единым жив "Укроборонпром". После чего заявления директоров продолжились.

Заявления директоров, часть вторая: "Воруют везде"

Председатель Правления ОАО "Научно-производственное объединение "Киевский завод автоматики им. Г. И. Петровского" Сергей Маляров:

– Почему мне не нравится шум, который подняли сейчас вокруг "Укроборонпрома"? Если воруют, то воруют везде. И в медицине, и в других отраслях. Но почему-то подняли тему об "оборонке". Да еще и о прошлых годах. А мы тем временем делаем высокоточные приборы, без которых не поедут танки и не полетят ракеты.

– Журналисты бросают "жареные факты" и оценивают их, а эксперты – кто? Разве директора с многолетним опытом? Но нет. Если бы нас спросили, мы бы рассказали правду – но она будет никому не интересной.

Читайте также: Скандал в "Укроборонпроме»: как изменятся президентские рейтинги

Директор КП "Научно-производственный комплекс "Искра" Юрий Пащенко:

– Мало ли есть резонансных проблем оборонного комплекса, о которых надо говорить? Например, как интеллектуальная собственность страны почему-то была передана частным лицам, которые потом даже пытались остановить производство предприятия. Меня лично обвиняли, что я присвоил себе чужую интеллектуальную собственность с целью проведения ее на государственном предприятии. И все это – никого не интересует.

– Государственная фискальная служба преследует наше предприятие, потому что мы повышаем зарплату нашим работникам. А мы не можем иным способом удержать квалифицированных работников, которые готовы легко поехать работать в Россию, или в Польшу. Квалифицированным токарям надо платить 15-20 тысяч, а инженерам и конструкторам – 40, 60, 80 тысяч. И ГФС считает, что мы искажаем налоговую базу, уменьшая себе прибыль. Вот – резонансные вопросы, но вам (журналистам – 24 канал) виднее, ведь вы работаете с аудиторией.

Вопросы журналистов

После этого спикер заявила, что на вопрос у журналистов есть буквально четыре минуты. О чем успели спросить журналисты?

Читайте также: Хищения в "Укроборонпроме": заместитель Букина подтвердил закупку российских высотомеров

Как формировалась цена в сделке по АН-26?

– Конкретные стоимости того или иного винта озвучить не сможем. Это конфиденциальная информация. Но на контракт это никак не влияло. Он был выполнен удачно, вовремя, заказчик был полностью удовлетворен.

Прокомментируйте расследование НАБУ и САП.

– Через законные и прозрачные процедуры следствия мы можем выйти на выводы, были ли правонарушения, были ли причинены убытки и тому подобное. И суд определяет виновных.

Может вам позвонить какой-то влиятельный человек и сказать: "Ты, такой-сякой, покупай только у моего сына"?

– Наблюдательный совет есть, происходит ежедневный контроль работы концерна. Относительно телефонных звонков. Это зависит от людей. Если такие звонки и могли быть, то скажу однозначно: с 2018 года в концерне работают люди, которые не реагируют на подобные обращения.

Кто выпустил высотомеры, которые приобрели для ремонта АН-26 и о которых шла речь в расследовании "Наши деньги"?

– Единственная компания, производящая такие высотомеры – это предприятие Российской Федерации.

На вопрос отвечал первый заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Сергей Омельченко.

Видео полной пресс-конференции представителей "Укроборонпрома":

Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме":

• В начале войны в Донбассе группа молодых людей скупает военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Участники группы накручивают цену в разы и по сговору с руководством концерна "Укроборонпром" продают на его же заводы.

• В группу входят: заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков и другие. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, и даже бывший завод гаранта "Кузница на Рыбацком".

• Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь". Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты.

• Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший утверждает, что ничего об этом не знал. К тому же Игорь Гладковский целью расследования журналистов считает дискредитацию действующего президента во время избирательной кампании.

• 4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с СНБО и других должностей, связанных с оборонной отраслью. В этот же день выходит третья часть нашумевшего расследования Bihus.Info.

Видео третьей части расследования журналистов о коррупции в "Укроборонпроме":

Видео первой и второй части журналистского расследования: