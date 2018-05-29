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В семье Олега Винника случилось горе – умерла мать артиста, – СМИ

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У Олега Винника умерла мать
У Олега Винника умерла мать / Фото из открытых источников

В понедельник, 28 мая, в украинского певца Олега Винника умерла 80-летняя мать Анна Яковлевна.

Информацию о смерти матери подтвердили на родине Винника, сообщает ТСН.

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Правда, причину смерти земляки женщины отказались называть.

Известно, что Олег Винник не смог быть рядом с мамой в больнице: 29 мая у артиста запланирован концерт в Тернополе. который он не отменил.

Отмечается, что мать Винника Анна Яковлевна накануне отпраздновала юбилей – ей исполнилось 80 лет. К ее юбилею Олег Винник хотел дать концерт в родном селе, однако этого так и не произошло.

Такова жизнь. Она всегда смотрела на него по телевизору. Знала, что сын у нее звезда и радовалась за него,
– рассказали односельчане.

Известно, что похороны состоятся в среду, 30 мая.

Отмечается, что мать Олега Винник длительное время болела и перенесла три инсульта.

Последний случился перед Новым годом. Мать украинского артиста оказалась в реанимации после того, как, по словам родственников, неизвестная персона пробралась в ее дом и настойчиво выпытывала номер мобильного телефона Олега Винника. После этого инцидента певец неоднократно просил фанатов и журналистов не беспокоить его родственников и не наведываться в гости без приглашения.

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Напомним, пару лет назад от сердечного приступа скончался отец артиста. Как рассказывал Винник, ему стало плохо по дороге на концерт.

"Он умер, так и не побывав на моем выступлении", – подчеркнул в одном из интервью Олег Винник.

Теги: Музыка LifeStyle Новости Украины Потери
Источник: 24 Канал
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