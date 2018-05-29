В семье Олега Винника случилось горе – умерла мать артиста, – СМИ

В понедельник, 28 мая, в украинского певца Олега Винника умерла 80-летняя мать Анна Яковлевна.

Информацию о смерти матери подтвердили на родине Винника, сообщает ТСН.

Читайте также: "Очарованный Винник": певец рассказал, как озвучил принца в мультфильме

Правда, причину смерти земляки женщины отказались называть.

Известно, что Олег Винник не смог быть рядом с мамой в больнице: 29 мая у артиста запланирован концерт в Тернополе. который он не отменил.

Отмечается, что мать Винника Анна Яковлевна накануне отпраздновала юбилей – ей исполнилось 80 лет. К ее юбилею Олег Винник хотел дать концерт в родном селе, однако этого так и не произошло.

Такова жизнь. Она всегда смотрела на него по телевизору. Знала, что сын у нее звезда и радовалась за него,

– рассказали односельчане.

Известно, что похороны состоятся в среду, 30 мая.

Отмечается, что мать Олега Винник длительное время болела и перенесла три инсульта.

Последний случился перед Новым годом. Мать украинского артиста оказалась в реанимации после того, как, по словам родственников, неизвестная персона пробралась в ее дом и настойчиво выпытывала номер мобильного телефона Олега Винника. После этого инцидента певец неоднократно просил фанатов и журналистов не беспокоить его родственников и не наведываться в гости без приглашения.

Читайте также: Олег Винник рассказал, хочет ли стать президентом Украины

Напомним, пару лет назад от сердечного приступа скончался отец артиста. Как рассказывал Винник, ему стало плохо по дороге на концерт.

"Он умер, так и не побывав на моем выступлении", – подчеркнул в одном из интервью Олег Винник.