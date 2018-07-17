В Сенате США призвали усилить санкции против РФ после встречи Трампа с Путиным

В Сенате Соединенных Штатов Америки призывают к усилению санкций против Российской Федерации после саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Об этом сообщает Reuters.

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На усилении санкций настаивает лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер.

"Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал две основные партии приложить усилия в вопросе ужесточения санкций против Москвы после саммита американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в понедельник", – передает агентство.

Также Шумер попросил коллег из Республиканской партии пригласить для дачи показаний в Конгрессе членов команды по вопросам национальной безопасности, которые сопровождали Трампа во время саммита.

Напомним, 16 июля состоялась встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.