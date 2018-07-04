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В Сенате США заявили об уверенности в причастности Кремля к победе Трампа на выборах

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Комитет Сената США уверен во вмешательстве России в ход выборов президента США
Комитет Сената США уверен во вмешательстве России в ход выборов президента США / golos-ameriki.ru

Комитет Сената США по разведке опубликовал отчет, в котором сообщается, что в 2016 году власти России осуществляли поддержку на выборах президента Дональду Трампу.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Комитет в течение 16 месяцев изучал источники, методы работы разведки и работу аналитиков, что лежала в основе выводов разведывательного объединения, и нет причин оспаривать сделаны выводы,
– заявил председатель комитета Ричард Берр.

Сенатор от демократической партии Марк Уорнер поддержал высказывания Берра.

"Российские усилия были широкомасштабными и изящными. Их целью было подорвать веру общества в демократический процесс, нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу", – отметил Уоррен.

Спецслужбы США с января 2017 расследовали дело о возможной причастности России к выборам президента США в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают свое участие.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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