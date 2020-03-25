В сентябре будет очень больно, – Фурса сказал, что ждет украинцев без программы МВФ

Чтобы получить программу МВФ, дать сигнал экономике и показать, что все не так плохо, то в Украине необходимо принять "антиколомойский" закон. МВФ – это единственный источник ресурса, потому что из-за мирового финансового кризиса, который возник из-за коронавируса, доступ к другим отсутствует.

"Антиколомойский" и антикоррупционный законопроекты – это почти одно и тоже. Игорь Коломойский уже стал эталоном коррупции и украинским Паблом Эскобаром, который держит в заложниках всю страну. Об этом в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

К слову Кабмин зарегистрировал в Раде "антиколомойский" законопроект: что он предусматривает

По его словам, это приблизит нас к программе МВФ и будет отделять от дефолта.

Но здесь очень важно не только внести этот законопроект и согласовать его между МВФ и правительством, но и чтобы в парламенте появились голоса. Потому что сейчас в этом есть сомнения, к сожалению, потому что среди "слуг народа" есть много людей, которые боятся меньше коронавируса, чем "коломовируса",

– пояснил он.

На вопрос журналиста: "Насколько хватит мощности украинской экономике, если законопроект не примут", он ответил: "Я думаю, что где-то до сентября. В сентябре уже будет очень-очень больно".

"Если у нас есть МВФ, то существуют прогнозы, как мы пройдем этот кризис. Если у нас МВФ нет, то это прямой путь к дефолту, тогда любые прогнозы бессмысленны, прогнозировать катастрофу невозможно. Это подобно тому если бы вы падали с 10 этажа и точно не знали, сколько костей вы сломаете, но одновременно понимали, что будет нелегко", – добавил эксперт.

Что предусматривает "антиколомойский" законопроект?

• Законопроект №3260 усиливает и детализирует процесс определения компенсации бывшим владельцам банков.

• Гарантирует невозврат выведенных с рынка банков к экс-владельцам.

• В проекте описан механизм компенсации для них, если НБУ признал банк неплатежеспособным по решению суда, а это оказалось неправомерным.



Его называют "антиколомойским", ведь он имеет важное значение для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.