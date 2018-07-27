В Сербии похитили родственника экс-первой ракетки мира

В Сербии хотели похитить дедушку жены сербского теннисиста Новака Джоковича.

Нападение устроили двое неизвестных в масках, которые проникли в дом 85-летнего мужчины в три часа ночи и требовали у него деньги. Дед жены Джоковича отказался отдавать средства, поэтому его отвезли в поле, что находится в нескольких километрах от дома, забрав у него 260 долларов и мобильный телефон, пишет Blic.

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Похитители требовали в качестве выкупа два миллиона евро, но пенсионер был спасен благодаря соседу, который пришел на крик пожилого мужчины. Здоровью дедушки ничего не угрожает, а полиция начала расследование инцидента.

Добавим, что Джокович за карьеру выиграл 69 турниров и заработал более 114 миллионов долларов в качестве призовых. Общее же его состояние оценивается в 175 млн. в американской валюте.