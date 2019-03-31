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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      В сером пальто и рубашке: Юлия Тимошенко пришла на избирательный участок

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      Юлия Тимошенко на избирательном участке
      Юлия Тимошенко на избирательном участке / 24 Канал

      Кандидат в президенты Юлия Тимошенко не пропустила случая публично проголосовать. На избирательный участок она пришла в сопровождении журналистов и в скромном наряде.

      На своей Facebook-странице Юлия Тимошенко вела онлайн-трансляцию процесса голосования. На избирательном участке в Киеве ее ожидали десятки людей. Политик проголосовала под вспышки камер. После этого она отметила, что, независимо от результатов выборов, "Украина будет успешной и весна победит".

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      Выборы президента 2019 / 24 канал

      Для выхода в свет Юлия Тимошенко выбрала скромное серое пальто, белую рубашку и юбку. Обувь на каблуках завершили ее образ. Волосы политик собрала в пучок.

      Юлія Тимошенко
      Юлия Тимошенко / 24 канал


      Юлия Тимошенко проголосовала / 24 канал

      blog_ava
      Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале
      сегодня
      3102
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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