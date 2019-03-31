В сером пальто и рубашке: Юлия Тимошенко пришла на избирательный участок

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко не пропустила случая публично проголосовать. На избирательный участок она пришла в сопровождении журналистов и в скромном наряде.

На своей Facebook-странице Юлия Тимошенко вела онлайн-трансляцию процесса голосования. На избирательном участке в Киеве ее ожидали десятки людей. Политик проголосовала под вспышки камер. После этого она отметила, что, независимо от результатов выборов, "Украина будет успешной и весна победит".

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Выборы президента 2019 / 24 канал

Для выхода в свет Юлия Тимошенко выбрала скромное серое пальто, белую рубашку и юбку. Обувь на каблуках завершили ее образ. Волосы политик собрала в пучок.



Юлия Тимошенко / 24 канал



Юлия Тимошенко проголосовала / 24 канал