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      В сеть попала переписка Эмилиано Салы с человеком, который организовал злополучный перелет

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      Эмилиано Сала
      Эмилиано Сала / Фото из открытых источников

      В СМИ опубликовали переписку Эмилиано Салы и игрока молодежного состава "Кардифф Сити" Джека Маккея, который является сыном агента Вилли Маккея, занимавшимся переходом Салы из "Нанта" в "Кардифф".

      Издание BBC обнародовало телефонную переписку форварда с игроком Кардиффа Джеком Маккеем. Последний предложил Сале частный самолет.

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      Отец и брат Маккея, которые занимаются агентской деятельностью, имеют непосредственное отношение к трансферу Салы в Кардифф. Оказывается, что они также организовывали его прилет в Уэльс.

      18 января

      Маккей: "Мой папа сказал, что завтра ты отправляешься домой. Я могу найти самолет, который доставит тебя прямо в Нант. Ты сможешь вернуться в понедельник, когда тебе будет удобно, чтобы на следующий день начать тренировки".

      Сала: "О, это прекрасно. Я смотрел, есть ли какие-то рейсы на завтра".

      Маккей: "Он сказал, что может организовать самолет, который полетит прямо в Нант".

      Сала: "Сколько это будет стоить?".

      Маккей: "Ничего. Говорит, если ты будешь помогать мне забивать голы, это будет бесплатно".

      Сала: "Хахаха, с большим удовольствием".

      Сала: "Мы забьем очень много голов".

      Сала: "Я хочу вылететь завтра утром, в 11:00, и вернуться в понедельник вечером, примерно в 9".

      Маккей: "Хорошо. Я отправлю тебе сообщение, когда все будет решено".

      20 января

      Маккей: "Привет. Мог бы ты прибыть в 7:00 вечера? Только потому, что пилот должен вернуться на север после того, как он прилетит в Кардифф".

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      Сала: "Думаю, что это будет возможно в 7:30".

      Маккей: "Хорошо".

      Сала: "Ты мог бы узнать, могу ли я взять это с собой (фото багажа)".

      Маккей: "Да, хорошо".

      Сала: "Но это не станет проблемой для самолета?".

      Маккей: "В самолете есть достаточно места для твоего багажа".

      Сала: "Окей".

      21 января

      Маккей: "Скоро я тебе позвоню".

      Маккей: "Он сказал, что это та же компания".

      Сала: "Хорошо, спасибо".

      Что случилось с Эмилиано Салой

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      Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
      Источник: 24 Канал
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