В сеть попала переписка Эмилиано Салы с человеком, который организовал злополучный перелет

В СМИ опубликовали переписку Эмилиано Салы и игрока молодежного состава "Кардифф Сити" Джека Маккея, который является сыном агента Вилли Маккея, занимавшимся переходом Салы из "Нанта" в "Кардифф".

Издание BBC обнародовало телефонную переписку форварда с игроком Кардиффа Джеком Маккеем. Последний предложил Сале частный самолет.

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Отец и брат Маккея, которые занимаются агентской деятельностью, имеют непосредственное отношение к трансферу Салы в Кардифф. Оказывается, что они также организовывали его прилет в Уэльс.

18 января

Маккей: "Мой папа сказал, что завтра ты отправляешься домой. Я могу найти самолет, который доставит тебя прямо в Нант. Ты сможешь вернуться в понедельник, когда тебе будет удобно, чтобы на следующий день начать тренировки".

Сала: "О, это прекрасно. Я смотрел, есть ли какие-то рейсы на завтра".

Маккей: "Он сказал, что может организовать самолет, который полетит прямо в Нант".

Сала: "Сколько это будет стоить?".

Маккей: "Ничего. Говорит, если ты будешь помогать мне забивать голы, это будет бесплатно".

Сала: "Хахаха, с большим удовольствием".

Сала: "Мы забьем очень много голов".

Сала: "Я хочу вылететь завтра утром, в 11:00, и вернуться в понедельник вечером, примерно в 9".

Маккей: "Хорошо. Я отправлю тебе сообщение, когда все будет решено".

20 января

Маккей: "Привет. Мог бы ты прибыть в 7:00 вечера? Только потому, что пилот должен вернуться на север после того, как он прилетит в Кардифф".

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Сала: "Думаю, что это будет возможно в 7:30".

Маккей: "Хорошо".

Сала: "Ты мог бы узнать, могу ли я взять это с собой (фото багажа)".

Маккей: "Да, хорошо".

Сала: "Но это не станет проблемой для самолета?".

Маккей: "В самолете есть достаточно места для твоего багажа".

Сала: "Окей".

21 января

Маккей: "Скоро я тебе позвоню".

Маккей: "Он сказал, что это та же компания".

Сала: "Хорошо, спасибо".

Что случилось с Эмилиано Салой

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