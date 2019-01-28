В сеть попала переписка Эмилиано Салы с человеком, который организовал злополучный перелет
В СМИ опубликовали переписку Эмилиано Салы и игрока молодежного состава "Кардифф Сити" Джека Маккея, который является сыном агента Вилли Маккея, занимавшимся переходом Салы из "Нанта" в "Кардифф".
Издание BBC обнародовало телефонную переписку форварда с игроком Кардиффа Джеком Маккеем. Последний предложил Сале частный самолет.
Читайте также: "Кардифф" не будет платить деньги "Нанту" за пропавшего Эмилиано Салу
Отец и брат Маккея, которые занимаются агентской деятельностью, имеют непосредственное отношение к трансферу Салы в Кардифф. Оказывается, что они также организовывали его прилет в Уэльс.
18 января
Маккей: "Мой папа сказал, что завтра ты отправляешься домой. Я могу найти самолет, который доставит тебя прямо в Нант. Ты сможешь вернуться в понедельник, когда тебе будет удобно, чтобы на следующий день начать тренировки".
Сала: "О, это прекрасно. Я смотрел, есть ли какие-то рейсы на завтра".
Маккей: "Он сказал, что может организовать самолет, который полетит прямо в Нант".
Сала: "Сколько это будет стоить?".
Маккей: "Ничего. Говорит, если ты будешь помогать мне забивать голы, это будет бесплатно".
Сала: "Хахаха, с большим удовольствием".
Сала: "Мы забьем очень много голов".
Сала: "Я хочу вылететь завтра утром, в 11:00, и вернуться в понедельник вечером, примерно в 9".
Маккей: "Хорошо. Я отправлю тебе сообщение, когда все будет решено".
20 января
Маккей: "Привет. Мог бы ты прибыть в 7:00 вечера? Только потому, что пилот должен вернуться на север после того, как он прилетит в Кардифф".
Читайте также: Бывшая девушка Эмилиано Салы шокировала трогательным постом о поисках футболиста
Сала: "Думаю, что это будет возможно в 7:30".
Маккей: "Хорошо".
Сала: "Ты мог бы узнать, могу ли я взять это с собой (фото багажа)".
Маккей: "Да, хорошо".
Сала: "Но это не станет проблемой для самолета?".
Маккей: "В самолете есть достаточно места для твоего багажа".
Сала: "Окей".
21 января
Маккей: "Скоро я тебе позвоню".
Маккей: "Он сказал, что это та же компания".
Сала: "Хорошо, спасибо".
Что случилось с Эмилиано Салой
- Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Салой. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.
- Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.
- Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Относятся ли они к самолету – пока неизвестно.
- В полиции назвали условия, при которых пилот и Эмилиано Сала могли выжить.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сало.