В сеть попали фото абсолютно обнаженного Макса Барских: 18+
В интернет попали скандальные фото обнаженного певца Макса Барских, которые поразили всех поклонников.
Фотографии опубликовало издание Super.
Читайте также: Обнаженный Макс Барских анонсировал выход новой песни: пикантное сообщение
На снимках Макс Барских позирует на кухне только в майке без нижнего белья.
Макс Барских / Super
Заметим, что пока неизвестно, когда и кем были сделаны эти фото. Вероятнее всего, они были сделаны еще до начала музыкальной карьеры Макса.
Макс Барских / Super
Издание сообщает, якобы их источники рассказали, что Барских позировал известному украинскому режиссеру и клипмейкеру, который также является бывшим мужем известной ведущей.
Макс Барских / Super
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33