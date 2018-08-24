В сеть попали фото абсолютно обнаженного Макса Барских: 18+

В интернет попали скандальные фото обнаженного певца Макса Барских, которые поразили всех поклонников.

Фотографии опубликовало издание Super.

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На снимках Макс Барских позирует на кухне только в майке без нижнего белья.



​Макс Барских / Super

Заметим, что пока неизвестно, когда и кем были сделаны эти фото. Вероятнее всего, они были сделаны еще до начала музыкальной карьеры Макса.



​Макс Барских / Super

Издание сообщает, якобы их источники рассказали, что Барских позировал известному украинскому режиссеру и клипмейкеру, который также является бывшим мужем известной ведущей.



Макс Барских / Super