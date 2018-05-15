В сеть слили информацию о неанонсированных смартфонах от Xiaomi

На базе данных Евразийской экономической комиссии произошла утечка, в результате того, в интернет попала информация о будущих смартфонах производства Xiaomi.

Об этом сообщает PhoneArena.

Xiaomi внесла в Единый реестр ЕЭК данные о ряде смартфонов, среди которых есть даже неанонсированные модели.

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Так, первый из перечня смартфонов, которые есть в документах, – флагманская модель Mi 7, которую представят 23 мая. Кроме нового флагмана Xiaomi зарегистрировала еще больше десятка моделей. Например, модель под названием Mi 7 Lite.

В документах есть информация о смартфонах Mi S1, Mi S2, S3 Mi, Redmi S1, Redmi S3, Mi MIX 3s, Redmi Note 6, Redmi Note 6a, Redmi Note 6A Prime, Redmi Note 6 Prime, Redmi 6 Plus, Redmi A1 и Redmi A2.

В список входит также несколько других наименований, в частности Mi MIX 2S и Redmi S2, но эти телефоны уже официально представлены.



Xiaomi зарегистрировала 15 новых смартфонов