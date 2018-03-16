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В сеть выложили кадры дерзкого ограбления в Киеве

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Дерзкое ограбление
Дерзкое ограбление / Фото из открытых источников

В Киеве летнего мужчину ограбили сразу у кассы, пока тот совершал сделку.

Об этом пишет "Киев ДТП".

На кадрах видно, как мужчина подошел к дедушке и вытащил его кошелек. При этом дедушка не заметил кражи, а кассир не подсказал, что позади него стоит незнакомец.

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Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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