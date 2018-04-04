В сеть выложили рекламу снеков с Меган Маркл: видео
В сети выложили старый рекламный ролик, главную роль в котором сыграла Меган Маркл – будущая жена принца Гарри.
В коротеньком ролике Маркл изображает женщину, которая пришла в супермаркет за продуктами. Она выбирает между двумя видами снеков и покупает те, в которых меньше ингредиентов.
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В рекламе Маркл снялась в 2009 году, а в 2011-м на экраны вышел первый сезон сериала "Форс-мажоры" (Suits), который и принес ей славу. До этого актриса сыграла около 30 ролей в кино и сериалах, среди которых большее количество эпизодических.
Смотрите видео рекламы с Меган Маркл:
Как известно, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая.
Источник: 24 Канал
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