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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В сеть выложили видео с борта, на котором возвращались украинские заключенные

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      Обмен пленными
      Обмен пленными / 24 канал / Ростислав Лабенский

      В Украину 7 сентября вернулись пленные моряки и узники Кремля. В сети появилось видео, как они садились в самолет в Москве и их встреча в аэропорту "Борисполе".

      Опубликовал его в Facebook Евгений Прокопишин. Можно увидеть, как украинцев сопровождали от автобуса до самолета сотрудники российского ФСБ.

      Интересно! Как встречали освобожденных людей в Украине и в России: видеосравнение

      У трапа самолета их встречал заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

      звільнення полонених зеленський сенцов
      Провожали заключенных работники ФСБ

      Также можно увидеть Станислава Клыха, который вернулся в тяжелом состоянии. В общем, на борту освобожденные приветствовали друг друга и общались. Когда самолет зашел на посадку, то все начали аплодировать и воскликнули "Слава Украине".

      звільнення полонених
      При приземлении в аэропорту все начали аплодировать

      В "Борисполе" освобожденных украинцев встречал Президент Украины Владимир Зеленский и родственники.

      Как встречали украинских пленников: смотрите видео 24 канала

      А вот выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в частности известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. А президент страны Владимир Путин тем временем любовался гимнастками на стадионе "Лужники". Кого Украина отдала России в обмен на политзаключенных – читайте здесь.

      Что известно про освобожденных украинских политзаключенных?7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".

      Самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.

      звілнення полонених моряки 
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала
       
      сенцов полонені зеленський сенцов
      В Украину вернулись пленники Кремля / инфографика 24 канала
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      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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