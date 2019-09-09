В сеть выложили видео с борта, на котором возвращались украинские заключенные

В Украину 7 сентября вернулись пленные моряки и узники Кремля. В сети появилось видео, как они садились в самолет в Москве и их встреча в аэропорту "Борисполе".

Опубликовал его в Facebook Евгений Прокопишин. Можно увидеть, как украинцев сопровождали от автобуса до самолета сотрудники российского ФСБ.

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У трапа самолета их встречал заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.



Провожали заключенных работники ФСБ

Также можно увидеть Станислава Клыха, который вернулся в тяжелом состоянии. В общем, на борту освобожденные приветствовали друг друга и общались. Когда самолет зашел на посадку, то все начали аплодировать и воскликнули "Слава Украине".



При приземлении в аэропорту все начали аплодировать

В "Борисполе" освобожденных украинцев встречал Президент Украины Владимир Зеленский и родственники.

Как встречали украинских пленников: смотрите видео 24 канала

А вот выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в частности известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. А президент страны Владимир Путин тем временем любовался гимнастками на стадионе "Лужники". Кого Украина отдала России в обмен на политзаключенных – читайте здесь.

Что известно про освобожденных украинских политзаключенных?7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".



Самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала